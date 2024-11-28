أغنية "حلوين" للفنان العراقي ستّار سعد تتجاوز حاجز النصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

طرح نجم الموسم الثاني من "ذا فويس"، الفنان ستّار سعد، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "حلوين" بأسلوب عصريّ وشبابيّ.وتُحقق الأغنية نجاحًا لافتًا، إذ بدأت تقترب من تحقيق النصف مليون مشاهدة على تطبيق الموسيقى العالميّ "يوتيوب".تجدر الإشارة إلى أنّ الأغنية من الشاعرَين سام الشمري وبهاء كامل، وألحان إياد، وهي تتميّز بإيقاع عصريّ يتناسب مع ذوق جمهور الشّباب.وقد جاء التوزيع عصريًّا ومبتكرًا، وهو من توقيع الموزع رغيد.أمّا الإخراج، فقد تولاه المخرج هاشم جاسم، الذي عمل على تقديم العمل بشكلٍ مرئيّ يعكس روح الأغنية وأسلوبها الشبابي.