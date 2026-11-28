تعود فرضية ريمان إلى منتصف التاسع عشر، عندما صاغها عالم الرياضيات برنارد ريمان. ورغم صعوبة شرح تفاصيلها الرياضية بأسلوب مبسط، فإنها ترتبط بتوزيع الأعداد الأولية، ما يمنحها أهمية كبيرة في مجالات تمتد من نظرية الأعداد إلى التشفير.

وقال الباحث في نظرية الأعداد دونغريول كيم إن الإثبات الذي قدمته شركة أوبن إيه آي في أكتوبر الماضي لحالة خاصة من فرضية هودج سهّل عمله وأزال جملة صعوبات فنية، غير أن الإثبات لم يخضع للتحقق بعد، كما أن مبرراته جاءت عسيرة الفهم.ونسبت الصحيفة إلى كيم قوله: "من منظور رياضي محض، أعتقد أنه من الجيد أن المسألة حُلّت، لكن الطريقة التي حُلّت بها، لا أعرف إن كان أي شخص يفهم هذا الإثبات حتى اليوم. هذا يضع كل شيء في موقف غريب جداً"."مسائل الألفية"وفي 22 ، قال عالم الرياضيات في شركة أنثروبيك الأمريكية ليفينت ألبيغه إنه اكتشف بمساعدة نموذج كلود إثباتاً لفرضية ريمان، وهي واحدة من سبع مسائل ضمن "مسائل الألفية".وأعاد إعلان التوصل إلى لفرضية ريمان، إحدى أبرز المسائل العالقة في الرياضيات، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فتح النقاش بشأن مستقبل الاكتشافات العلمية ودور الإنسان في تحقيقها. وجاء الإعلان عقب سلسلة من الاختراقات الرياضية المهمة التي ساهمت فيها أنظمة تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة، أو تولّت إنجازها بالكامل.واستعرض موقع "Ars Technica"، في تقريره الجديد المنشور خلال شهر نوفمبر، تفاصيل التوصل إلى البرهان، والتحديات التي يفرضها دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الرياضيات، خصوصاً أن التحقق من صحة النتائج لا يعني بالضرورة فهم كيفية الوصول إليها أو إدراك قيمتها العلمية.وأعلن عالم الرياضيات ليفنت ألبوغه، الذي يعمل لدى شركة "أنثروبيك"، التوصل إلى برهان للفرضية باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود".ولم تبدأ العملية من الصفر، إذ شكّلت الفرضية محور اهتمام ألبوغه منذ فترة طويلة، وكانت لديه أفكار بشأن كيفية الربط بين مجالات رياضية مختلفة للوصول إلى البرهان.ويبدو، وفق التقرير، أن العملية بدأت بتوجيه النموذج لمعالجة نسخة مبسطة من بعض أفكار ألبوغه، قبل مطالبته بتوسيع نطاق النتائج التي توصل إليها لتشمل فرضية ريمان كاملة.