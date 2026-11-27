وقالت المنظمة إن معدلات التطعيم ضد الحصبة على مستوى العالم ظلت مستقرة إلى حد كبير في 2025، لكنها حذرت من أن هذا الاستقرار يخفي تراجعا في بعض المناطق، بما في ذلك الأمريكتان، حيث انخفضت معدلات التغطية من مستويات تجاوزت 90 بالمئة قبل جائحة كوفيد-19.وأضافت المنظمة أن عددا من الدول فقدت مؤخرا وضع القضاء على الحصبة، في مؤشر على أن الفيروس يمكن أن يعود للظهور سريعا ما لم تحافظ الدول على مستويات مرتفعة من التغطية بالتطعيم، إلى جانب نظم فعالة للرصد الوبائي وإرادة سياسية داعمة.وذكرت المنظمة في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن 29 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم أو لم يكملوا الجرعات المطلوبة ضد الحصبة في 2025. وقدرت العالمية أن 20.8 مليون رضيع لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وأن 8.3 مليون آخرين لم يتلقوا الجرعة الثانية.وقالت ، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية بمنظمة العالمية "الانتكاسات الأخيرة التي شهدناها ليست فشلا للقاح الحصبة، بل هي فشل في وصول اللقاح إلى كل طفل".وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 59 دولة أبلغت عن تفشي المرض على نطاق واسع أو بشكل مدمر في 2025، مقارنة بنحو 61 دولة في 2024 و58 دولة في 2023.