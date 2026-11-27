وجاء ذلك في تجربة عشوائية أجراها باحثون في جامعة ، وشملت 40 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو من ارتفاعه في مرحلته الأولى.

وأظهرت النتائج أن تناول جرعات صغيرة من زيت النعناع مرتين يوميا لمدة 20 يوما، أدى إلى انخفاض متوسط ضغط الدم الانقباضي بمقدار 8.5 ملم زئبقي.

في المقابل، لم يسجل المشاركون الذين تناولوا دواء وهميا بنكهة النعناع أي تحسن ملحوظ، وفقا للنتائج المنشورة في دورية "بلوس وان".

وأشار الباحثون إلى أن زيت النعناع قد يمثل وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة للمساعدة في التحكم بارتفاع ضغط الدم الخفيف، إلا أنهم شددوا على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

كيف يخفض زيت النعناع ضغط الدم؟

يحتوي النعناع على مركبات نشطة بيولوجيا، أبرزها المينثول، المسؤول عن الإحساس بالبرودة، ومركبات الفلافونويد التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة.

وبحسب الباحثين، قد تسهم هذه المركبات في تعزيز صحة الأوعية الدموية، فضلا عن امتلاك النعناع خصائص مضادة للالتهابات ومساعدة على توسيع الأوعية.

ومن شأن هذه الخصائص، نظريا، أن تساعد على استرخاء الشرايين وتوسيعها، ما يحسن تدفق الدم ويخفف الضغط على جدرانها.

وخلال التجربة، تناول أفراد 100 ميكرولتر من زيت النعناع المخصص للاستهلاك الغذائي يوميا، مقسمة على جرعتين مخففتين بالماء، بينما تلقت دواء وهميا.

انخفاض ملحوظ

انخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي لدى المجموعة الأولى من نحو 130 إلى 122 ملم زئبقي بعد 20 يوما، في حين ظلت قراءات المجموعة الثانية مستقرة تقريبا.

ويشير ضغط الدم الانقباضي إلى القوة التي يضغط بها الدم على جدران الشرايين عندما ينقبض القلب، فيما يزيد استمرار ارتفاعه من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال الباحث الرئيس، الدكتور جوني سنكلير، إن هذه النتائج تحمل دلالات صحية مهمة، خصوصا أن ارتفاع ضغط الدم يعد أحد أبرز عوامل الخطر القابلة للوقاية على مستوى العالم.

ورغم النتائج المشجعة، حذر الباحثون من تعميمها، نظرا إلى محدودية عدد المشاركين وقصر مدة التجربة، مؤكدين ضرورة إجراء تجارب سريرية أوسع نطاقا وعلى مدى زمني أطول للتحقق من فاعلية زيت النعناع وسلامته.

وشدد الباحثون على عدم استبدال أدوية ضغط الدم الموصوفة طبيا بزيت النعناع، مع ضرورة تجنب ابتلاع الزيوت العطرية غير المخصصة للاستهلاك الفموي.