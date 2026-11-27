

علاج قائم على الخلايا الذاتية للمريض



تولى إجراء الاختبارات طاقم بحثي من شركة "ريجنيريشن بيوميديكال" المنتجة للدواء، القائم على توظيف الخلايا الجذعية المستخلصة من المريض نفسه، وهي خلايا تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف لتقويض الترسبات السامة التي تُتلف دماغ مريض ألزهايمر.

يحمل الدواء التسمية المختصرة RB-ADSC، وتعتمد فكرته على استخلاص الخلايا الجذعية من الأنسجة الدهنية للمريض ذاته، ومن ثم تنشيطها عبر بروتينات Wnt التي تؤدي دور الوسائط الكيميائية المحفزة للنمو والالتئام.

آلية وصول الدواء إلى أنسجة المخ

عقب تحفيز تلك الخلايا، يتم زرعها داخل تجاويف الدماغ السائلة المعروفة بالبطينات عبر جهاز طبي جراحي. ومن هناك، يُعول عليها في تحفيز قدرات التنظيف والترميم للجهاز العصبي.

يسعى العقار إلى الخلايا العصبية التالفة، وتخفيف حدة الالتهابات، إلى جانب محاربة التراكمات المرضية لبروتيني أميلويد بيتا وتاو اللذين يعدان السمة الأبرز للمرض. ويشدد القائمون على الابتكار أن الغاية لا تقتصر على محو هذه البروتينات فحسب، بل تمتد لتصحيح الآليات الحيوية المسببة لتكونها.

بوادر مبدئية باعثة على التفاؤل

تركزت الغاية الكبرى من المرحلة التجريبية الأولى على ضمان مأمونية الدواء، ولهذا اقتصرت التجارب على خمسة أفراد فحسب. ومع ذلك، لم تُرصد أي مضاعفات صحية جسيمة، بل لُوحظت بوادر تحسن في الذاكرة والإدراك لدى أربعة مرضى منهم. وتمثل هذه المعطيات دفعة قوية تفتح الباب نحو المرحلة الثانية التي ستضم 115 مريضاً، مع استخدام دواء وهمي للمقارنة.

تسريع إجراءات الترخيص

أضفت الأمريكية على الدواء لقب "المسار السريع"، في مسعى لتسريع وتيرة الفحوصات والتقييمات نظراً للحاجة الماسة لعلاجات مبتكرة لألزهايمر.

يوضح ، المؤسس ورئيس ، أن هذا الاعتماد يبرز ضرورة تبني استراتيجيات علاجية تتخطى النطاق الأحادي للمرض، وتستهدف جوانب متعددة منه بالتوازي.

الآفاق التي ستكشفها المرحلة القادمة

ستُعنى المرحلة الثانية بتقييم دقيق للتغيرات الوظيفية والإدراكية في الدماغ، فضلاً عن فحص دور الخلايا الجذعية المُحفَّزة ببروتين Wnt في التعامل مع الرواسب الضارة لأميلويد بيتا وتاو. ووفقاً لآخر معطيات الشركة، فمن الممكن أن تنطلق المرحلة الثانية قريباً في أواخر العام، غير أن استكمالها وانتظار نتائجها القاطعة قد يتطلب أعواماً عدة.