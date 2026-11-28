وأظهرت صور التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) لهاتف "آيفون 18e" أن شركة "أبل" تدرس تزويده بنتوء شبه مربع للكاميرا على الجهة الخلفية، يضم عدسة واحدة وفلاش LED وميكروفونًا خلفيًا، بأبعاد تبلغ نحو 28 في 35 مليمترًا.ويمثل هذا التصميم تغييرًا عن هاتف "آيفون 17e" الحالي، الذي لا يحتوي على وحدة بارزة للكاميرا، إذ تأتي العدسة مع بروز بسيط، بينما يندمج الفلاش والميكروفون في فتحات بالزجاج الخلفي.وبحسب الملفات التي اطلع عليها الموقع، سيقتصر هذا التصميم الجديد على طراز "18e"، بينما سيحافظ هاتف "آيفون 18" الأساسي على شكله الحالي، مع زيادة طفيفة في سمك وحدة الكاميرا من 3.45 إلى 3.8 مليمتر.وقد يفتح هذا التغيير المجال أمام استخدام مستشعرات جديدة أو تحسينات في الكاميرا، رغم عدم تأكيد ذلك حتى الآن.أما هاتف "آيفون Air 2"، فتدعم الصور المسربة تقارير سابقة تحدثت عن تزويده بكاميرتين خلفيتين بدلًا من كاميرا واحدة، في استجابة محتملة للانتقادات التي طالت الجيل الأول بسبب محدودية قدراته في التصوير.ومن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بسماكة تبلغ 5.6 مليمتر، مع زيادة سمك وحدة الكاميرا إلى 3.8 مليمتر، ووضع العدستين بشكل أفقي. وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الثانية ستكون واسعة المجال، بما يتيح خيارات تصوير أوسع.وتتوافق هذه المعلومات مع تقارير سابقة نشرها الصحفي مارك غورمان، والمسرّب المعروف باسم "ديجيتال تشات ستيشن"، والمحلل جيف بو، تحدثت عن إضافة كاميرا واسعة المجال إلى الجيل الثاني من "آيفون Air".ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن هذه الهواتف في ربيع العام المقبل، ضمن إستراتيجية إطلاق على مرحلتين، بعدما طرحت الطرازات الأعلى سعرًا في سبتمبر/أيلول. وتشير التسريبات أيضًا إلى أن هاتفي "آيفون 18" و"آيفون Air 2" سيحتفظان بالجزيرة التفاعلية الحالية، بدلًا من التصميم الأصغر المتوقع في طرازات "آيفون 18 برو".ومع ذلك، تبقى هذه التفاصيل غير نهائية، إذ قد تعدل "أبل" التصميمات أو تلغي بعض التغييرات قبل وصول الهواتف إلى الأسواق.