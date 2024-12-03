تجردوا من انسانيتهم.. سحل وتعذيب كلب بالشارع (فيديو)

تداولت التواصل الاجتماعي مقطع لكلب ضال يتم سحله وخنقه باستخدام حبل مربوط برقبته بإحدى أثناء سيرها في شوارع الجيزة بمصر، ما أشعل موجة كبيرة من الغضب، لتخرج السلطات ببيان حول الواقعة.

إلى ذلك، أصدرت المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانا كشفت فيه ملابسات المقطع المتداول، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة هما شخص غير مصري، وحارس عقار، حيث قاما بربط الكلب الضال بالحبل في سيارة يملكها الأول، وقاما بسحله في الشارع على النحو المشار إليه سابقا.