تجردوا من انسانيتهم.. سحل وتعذيب كلب بالشارع (فيديو)

واحد لقوه رابط كلب في العربية و بيجره وراه كدة. المهم مسكوه و أخدوا الكلب ودوه بدكتور وطلع كمان مسموم!!!!
يعني شخص سمم الكلب و بعدين ربطه كدة من رقبته و قرر يجره على الأسفلت!!!
االحمد لله الكلب اتلحق بس أتمنى الشخص دة يم@ت أوسخ موتة في الدنيا😡 pic.twitter.com/2TMC5gYBpX
— Lumpkinspice ⚯͛ 🇵🇸🪬 (@lumpkinspice) December 2, 2024
واحد لقوه رابط كلب في العربية و بيجره وراه كدة. المهم مسكوه و أخدوا الكلب ودوه بدكتور وطلع كمان مسموم!!!!
يعني شخص سمم الكلب و بعدين ربطه كدة من رقبته و قرر يجره على الأسفلت!!!
االحمد لله الكلب اتلحق بس أتمنى الشخص دة يم@ت أوسخ موتة في الدنيا😡 pic.twitter.com/2TMC5gYBpX