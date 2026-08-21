مغنية أمريكية تهاجم ترامب.. لا تستخدم موسيقاي مجددا

وظهر في الفيديو أثناء توجهه إلى منصة تجمُّع سياسي، بينما تضمن المقطع عبارات ترفض مشاركة المتحولين جنسيًا في الرياضات النسائية، قبل أن يرفق فريقه المنشور بوسوم تحمل اسمي ترامب وأريانا.وعلقت أريانا غراندي على المنشور قائلة: "لا تستخدموا موسيقاي مجددًا. كلامك غير صحيح"، لتلقى دعمًا واسعًا من متابعيها الذين انتقدوا استخدام أعمالها في هذا السياق.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعترض فيها أريانا غراندي على استخدام موسيقاها من جانب .كما سبق أن انتقدت غراندي سياسات المتعلقة بالمهاجرين والمتحولين جنسيًا، وعبّرت عن مواقفها الرافضة لهذه السياسات عبر منصات التواصل الاجتماعي.