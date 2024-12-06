بالمرتبة الأولى.. "محمد" يتصدر أسماء المواليد الجدد في إنكلترا خلال 2023

وجاء اسم نوح في المرتبة الثانية وأوليفر في المرتبة الثالثة، فيما قفز اسم محمد في 2023 الى المرتبة الأولى بعد ان كان في المرتبة الثانية بعد نوح في 2022، فيما يحافظ كونه ضمن اكثر 10 أسماء انتشارا للمواليد الجدد منذ 2016 في إنجلترا.وفي كل عام يعمل الإحصاء الوطني على تحليل أحدث بيانات الأسماء المتعلّقة بالأطفال، حيث يكشف عن الأسماء الأكثر شعبية -وغير الشعبية أيضا- في المملكة .وفي هذا العام، الاسم الأكثر شيوعاً "محمد"، أيضاً ضمن قائمة الخمسين الأكثر شيوعاً في العالم، حيث جاء في المركز الثامن والعشرين من حيث الشعبية في عام 2023، وذلك بانخفاض عن المركز السابع والعشرين في العام السابق.وفي السياق نفسه، وجد تحليل أجرته صحيفة التلغراف أن اثنين من أسرع أسماء الأولاد نموًا في عام 2023 كانت من أصل عربي: أيمن، بنسبة 47 في المئة، وحسن، بنسبة 43 في المئة.وبين الفتيات، شهدت الأسماء العربية أيضًا نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت أسماء "أيزال" ومتغيرها "أيزال" بنسبة 479 في المئة و183 في المئة على التوالي. وزاد اسم "عناية" بنسبة 48 في المئة. لكن اسم الأولاد الذي شهد أكبر زيادة في الشعبية كان "كاسيان".