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بالمرتبة الأولى.. "محمد" يتصدر أسماء المواليد الجدد في إنكلترا خلال 2023

منوعات

2024-12-06 | 01:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالمرتبة الأولى.. &quot;محمد&quot; يتصدر أسماء المواليد الجدد في إنكلترا خلال 2023
685 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن اسم محمد، قد تفوّق على اسم نوح، باعتباره إسم الطفل الأكثر شعبية وانتشارا للذكور في إنجلترا وويلز خلال عام 2023.

وجاء اسم نوح في المرتبة الثانية وأوليفر في المرتبة الثالثة، فيما قفز اسم محمد في 2023 الى المرتبة الأولى بعد ان كان في المرتبة الثانية بعد نوح في 2022، فيما يحافظ محمد على كونه ضمن اكثر 10 أسماء انتشارا للمواليد الجدد منذ 2016 في إنجلترا.

وفي كل عام يعمل مكتب الإحصاء الوطني على تحليل أحدث بيانات الأسماء المتعلّقة بالأطفال، حيث يكشف عن الأسماء الأكثر شعبية -وغير الشعبية أيضا- في المملكة المتحدة.

وفي هذا العام، أصبح الاسم العربي الأكثر شيوعاً "محمد"، أيضاً ضمن قائمة الخمسين الأكثر شيوعاً في العالم، حيث جاء في المركز الثامن والعشرين من حيث الشعبية في عام 2023، وذلك بانخفاض عن المركز السابع والعشرين في العام السابق.

وفي السياق نفسه، وجد تحليل أجرته صحيفة التلغراف أن اثنين من أسرع أسماء الأولاد نموًا في عام 2023 كانت من أصل عربي: أيمن، بنسبة 47 في المئة، وحسن، بنسبة 43 في المئة.

وبين الفتيات، شهدت الأسماء العربية أيضًا نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت أسماء "أيزال" ومتغيرها "أيزال" بنسبة 479 في المئة و183 في المئة على التوالي. وزاد اسم "عناية" بنسبة 48 في المئة. لكن اسم الأولاد الذي شهد أكبر زيادة في الشعبية كان "كاسيان".

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اسماء المواليد الجدد

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محمد

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