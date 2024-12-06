شاب يهشّم حبيبته ويتركها بين الحياة والموت

وتلقت قوات إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله فتاة مصابة بعدة كسور بالوجه ومحجر العين، وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتعاني من نزيف بالمخ.وتبين أنه صديق مقرب بالمجني عليها تربطه علاقة عاطفية بها منذ 4 سنوات، ارتكب جريمته بحق المضيفة وتركها بين الحياة والموت وفر هارباً، حيث تمكنت السلطات من ضبطه مختبئاً داخل شقة بمنطقة نصر.كما كشفت التحريات أن المتهم شك في سلوك صديقته مضيفة الطيران، فقام باستدراجها إلى شقته وتعدى عليها بالضرب والتعذيب وتشويه وجهها بآلة حادة، ما نتج عنه إصاباتها البالغة بالوجه وكامل الجسد.الواقعة تسببت في حالة من لا سيما بعد واقعة اعتداء رجل أعمال على زوجته وتركها بين الحياة والموت لمدة 5 أيام.