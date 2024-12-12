بهذه الابيات... طفلة عراقية تُشعل الحماس في يوم النصر العراقي

وقد تزيّنت المدارس بالازياء الفولكلورية والعسكرية مع لوحات بابيات شعرية وهتافات وطنية.وقد ارتدى الطلّاب، في يوم النّصر، الازياء المختلفة مثل العباءة والزي الايزيدي فضلًا عن البدلات العسكرية لمختلف الصنوف الأمنية ملوحين بالاعلام العراقية.ولم يخلُ الاحتفال في يوم النّصر من الشعر الذي يتغنّى بالعراق وبالشهداء الّذين ضحوا بدمائهم واثمر بنصر كبير.وكان من اللاّفت جدًّا لطفلة عراقية وهي تُلقي شعرًا عن يوم النّصر العراقي، وقد جاء فيه:"اَحِب بسوكِلكُم تِعرفون حُبّ هذا الوطن بكليبي ضميته بس مو موت.. اَحِبه اني هايم بيه كلّ وحياتيكلّ وحياتي فِدوة لانطيتَه.. أنا اَفتَخِرْ.. وابقى فخر للنّاس يا ربّي تذلّه كلّ من باع جنسيته.تِفرَج يا عراق وتنتهي الاحزانويِرجَع كلّ سالم لبيتهصِدَكْ من كَال نارك يا وطن جنّةيِحفظَك ربي بس هذا اللّي نتمنّى".