7 عادات يومية بسيطة تُبقيك شابًا بعد الستين .. هل تعرفها؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
01:00 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قلق أممي حيال "انتهاك" سيادة سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-509474-638696968593977149.jpg
7 عادات يومية بسيطة تُبقيك شابًا بعد الستين .. هل تعرفها؟
منوعات
2024-12-13 | 09:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 مشاهدة
إن الشعور بالشباب والحيوية والنشاط في الستينات وما
بعدها
أمر ممكن الحدوث.
بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "Hack Spirit"، يتعلق الأمر كله بتبني 7 عادات نمط حياة معينة يمكن أن تكون بمثابة تذكرة السفر إلى الشعور باللياقة والروعة، بغض النظر عما يقوله التقويم:
1- البقاء نشطًا
إن المقصود بالنشاط البدني لا يتعلق بالضرورة بممارسة تمارين شاقة أو رياضات عالية الكثافة، إنما يمكن ممارسة التمارين الرياضية البسيطة بانتظام وباعتدال. إن مجرد المشي البسيط في الحديقة، أو بعض أعمال البستنة الخفيفة، أو حتى جلسة رقص قصيرة في
غرفة
المعيشة وسيلة رائعة للحفاظ على
حركة
الجسم والمعنويات مرتفعة. ولكن كي يبدو الشخص ويشعر بالشباب يجب أن يدرك أن الاتساق هو المفتاح، بمعنى أن يجعل النشاط البدني جزءًا من روتينه اليومي، وليس مجرد حدث متقطع.
2- نظام غذائي صحي
يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي من خلال ملء نصف الصحن بالخضروات الملونة، وربعه بالبروتينات الخالية من الدهون، والباقي بالحبوب الكاملة، إلى جانب تناول الفواكه كوجبة خفيفة والعصائر المصنوعة منزليًا. يتعلق الشعور بالشباب والمظهر الشبابي بتناول الطعام بشكل صحيح.
3- التخلص من التوتر
إن الحياة عبارة عن رحلة مليئة بالتقلبات والصعود والهبوط والمنعطفات. يمكن أن تؤثر التقلبات أحيانًا على الشخص جسديًا وعاطفيًا. لكن التعامل بشكل مباشر مع التوتر والتخلص منه يساعد على تحدي الشيخوخة وعلاماتها. ببساطة، لا يتعلق الأمر بوضع قناع الشجاعة والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام في حين أنه ليس كذلك. إن الأمر يتعلق بالاعتراف بالتوتر وفهم مصدره ثم اتخاذ خطوات للتعامل معه والتخلص منه. يمكن ممارسة التأمل أو اليوغا أو تمارين التنفس العميق أو قضاء بعض الوقت في هواية محببة للتخلص من التوتر.
4- الأولوية للنوم الجيد
إن الأشخاص، الذين يظلون شبابًا وحيويين حتى سنواتهم الأخيرة، غالبًا ما يكونون من المعجبين المتحمسين لنوم جيد ليلاً. إن النوم هو الوقت الذي تتجدد فيه الأجساد وتصلح نفسها وتشحن طاقتها. إن التوفير في النوم يجعل الشخص يشعر بالخمول والكسل ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تسريع عملية الشيخوخة. إن أولئك الذين يتقدمون في السن يدركون أهمية النوم الجيد. إنهم يتبعون جدول نوم ثابت، ويخلقون بيئة نوم هادئة، ويتجنبون الأشياء التي يمكن أن تتداخل مع نومهم، مثل الكافيين والإلكترونيات قبل وقت النوم.
5- الاتصال الاجتماعي
يزدهر الأشخاص بالتفاعلات الاجتماعية والعلاقات ذات المغزى. ينطبق الأمر بشكل خاص على أولئك الذين يتقدمون في السن. يمكن ملاحظة أن الأشخاص، الذين يبدو أنهم يتحدون سنهم، يكونون غالبًا محاطين بالأصدقاء والعائلة، ويشاركون دائمًا في الأنشطة الاجتماعية، أو يتطوعون في الأحداث المجتمعية.
تُظهر الأبحاث أن المشاركة الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة، لأنها تعزز الحالة المزاجية وتحافظ على حدة العقل وتمنح شعورًا بالانتماء والغرض.
6- العناية الذاتية
من البديهي أن من يحافظون على نشاطهم الشبابي أتقنوا فن العناية الذاتية. إنهم يدركون أن الاهتمام بصحتهم الجسدية والعاطفية والعقلية ليس أنانية؛ بل هي من الضروريات. يتعلق الأمر بتغذية الجسم بالطعام الصحي، وترطيبه جيدًا، والتحرك يوميًا، جنبًا إلى جنب والتعامل بلطف مع النفس حتى عندما يتم الوقوع في خطأ. إن إعطاء الأولوية للعناية الذاتية هي عادة حيوية تساعد في الحفاظ على الشباب وتضمن أيضًا حياة أكثر سعادة وصحة.
7- تبني الإيجابية
إن تبني الإيجابية يمكن أن تكون العادة الأقوى على الإطلاق، حيث يتمتع أولئك الذين يظلون شبابًا في قلوبهم بمهارة رؤية النصف الممتلئ من الكوب. إنهم يختارون التركيز على الإيجابيات، حتى في المواقف الصعبة. إنهم يضحكون كثيرًا، ويعبرون عن امتنانهم للأشياء الصغيرة، ويكون لديهم سرعة في إيجاد الفرح في اللحظات اليومية. إن النظرة الإيجابية تجعل الشخص مصدرًا للمتعة كما تلعب دورًا مهمًا في مظهره الشبابي وحيويته.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق اجتماع وزراء الصحة العرب في بغداد
03:11 | 2024-12-12
وزير صحة "حكومة الجولاني" غائب عن مؤتمر وزراء الصحة العرب ببغداد
02:43 | 2024-12-12
يهدد حياة الأطفال.. الصحة العالمية تحذر من مرض غامض!
08:55 | 2024-12-09
بعد الوفيات المتعددة.. الصحة العالمية تلاحق المرض الغامض في الكونغو
11:24 | 2024-12-06
عمر الشباب
الستين
الصحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها عطلة ليومين.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
سياسة
28.99%
11:50 | 2024-12-12
بينها عطلة ليومين.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
11:50 | 2024-12-12
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
دوليات
28.85%
11:31 | 2024-12-11
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
11:31 | 2024-12-11
الأنواء الجوية للعراقيين: احذروا من يوم غد
محليات
23.62%
04:28 | 2024-12-13
الأنواء الجوية للعراقيين: احذروا من يوم غد
04:28 | 2024-12-13
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
دوليات
18.54%
11:43 | 2024-12-11
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
11:43 | 2024-12-11
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
الأكثر مشاهدة
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
العراق في دقيقة
12-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
اخترنا لك
لماذا يجب حظر شبكات التواصل على المراهقين والأطفال؟
09:05 | 2024-12-13
"غوغل" تطلق نظاما جديدا لتعزيز تجارب الواقع المختلط
08:41 | 2024-12-13
تحول فلكي في عام 2025... عام مليء بالفرص لمواليد برج الأسد!
05:56 | 2024-12-13
واتسآب تفاجئ عشاقها بـ4 مزايا مذهلة
04:03 | 2024-12-13
مع بداية المربعات الفلكية: استعدّوا لمرحلة حرجة حتّى نهاية عام 2024!
00:00 | 2024-12-13
بهذه الابيات... طفلة عراقية تُشعل الحماس في يوم النصر العراقي
14:33 | 2024-12-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.