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عد هاتفك لحالات الطوارئ.. خطوة هامة في اللحظات الحرجة
منوعات
2024-12-14 | 04:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تُعد عملية إعداد هاتفك لحالات
الطوارئ
خطوة أساسية لضمان
سلامتك
في اللحظات الحرجة، فمن خلال تجهيز الهاتف باستخدام بعض الأدوات والإعدادات، يمكنك التعامل مع المواقف الطارئة بسرعة وكفاءة.
وإليك كيفية إعداد هاتفك لحالات الطوارئ:
إضافة معلومات
الطوارئ
تتيح العديد من الهواتف إمكانية إضافة معلومات
الطوارئ
التي يمكن الوصول إليها من شاشة القفل دون الحاجة إلى فتح الهاتف.
يمكن
تضمين
أرقام
الطوارئ
مثل الشرطة، والإسعاف، أو أرقام أقارب وأصدقاء موثوقين.
كما يُنصح بإضافة معلومات طبية هامة، مثل الحساسية تجاه أدوية معينة أو الأمراض المزمنة.
ويمكن ضبط هذا الإعداد على هواتف آيفون، من خلال الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "الطوارئ"، واختر "معلومات صحية" لإضافة التفاصيل المطلوبة، وعلى هواتف أندرويد، من خلال الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "الأمان"، واختر "معلومات الطوارئ".
إضافة أرقام
الطوارئ
تأكد من حفظ أرقام
الطوارئ
في قائمة جهات الاتصال، قم بتخصيص زر للاتصال السريع بأرقام محددة لتسهيل الوصول إليها، يمكن أن تشمل هذه الأرقام أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين يمكنهم مساعدتك عند الحاجة.
تفعيل خاصية تتبع الهاتف المفقود
يُعد تفعيل خاصية العثور على الجهاز أمرًا مهمًّا لتتبع الهاتف في حال فقدانه أو سرقته، فعلى هواتف "آيفون" يجب أن تنتقل إلى "الإعدادات"، ثم ابحث عن ميزة "Find My iPhone" وقم بتفعيلها، وعلى هواتف أندرويد، توجه إلى "الإعدادات"، ثم "الأمان"، وقم بتفعيل ميزة "Find My Device".
استخدام تطبيقات
الطوارئ
يمكنك تنزيل تطبيقات مخصصة للطوارئ تساعد على الاتصال الفوري بالعائلة أو خدمات الطوارئ، توفر بعض التطبيقات ميزات إضافية مثل إرسال موقعك الجغرافي في الوقت الفعلي.
إعداد وضع
الطوارئ
تحتوي بعض الهواتف الحديثة على وضع مخصص للطوارئ يمكن تفعيله بسرعة لتشغيل المكالمات والإشعارات الضرورية.
تفعيل المكالمات الطارئة
تتيح بعض الهواتف إجراء مكالمات طارئة حتى في حالة عدم وجود بطاقة SIM، يمكن للهواتف الذكية الاتصال بأرقام
الطوارئ
المحلية مثل 911 أو أي رقم طوارئ معتمد حتى دون بطاقة SIM.
مشاركة الموقع الجغرافي
إذا شعرت بالخطر، يمكنك مشاركة موقعك الجغرافي مع أفراد العائلة أو الأصدقاء بسهولة، تتيح تطبيقات مثل Google Maps إمكانية مشاركة الموقع في الوقت الفعلي.
تنبيهات
الطوارئ
المحلية
تأكد من تفعيل التنبيهات المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو التحذيرات الأمنية المحلية، مثل الزلازل أو الأحوال الجوية السيئة، يمكنك التحقق من هذه الإعدادات ضمن إعدادات الهاتف.
بنك طاقة لضمان استمرارية الهاتف
في
حالات
الطوارئ، قد تواجه صعوبة في الوصول إلى مصدر طاقة. لذلك، يُفضل حمل بنك طاقة معك دائمًا لضمان استمرار عمل هاتفك، تأكد أيضًا من شحن الهاتف بشكل منتظم، خاصة قبل الذهاب إلى أماكن قد لا تتوفر فيها الكهرباء بسهولة.
وبتجهيز هاتفك بالمعلومات والإعدادات اللازمة، وتنزيل تطبيقات الطوارئ، وتفعيل الميزات الأمنية، يمكنك مواجهة
الطوارئ
بثقة وفعالية، ما يضمن
سلامتك
وسلامة أحبائك.
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