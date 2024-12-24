منع تناول الرقي في هذه الدولة

نيوز – منوعات

نسيت السلطات البرازيلية إلغاء قانون أقر قبل 130 عامًا، ولا يزال ساري المفعول رسميًا إلى حد الآن، والذي يتعلق بحظر تناول وبيع الرقي، وذلك في إطار مكافحة الحمى الصفراء.

ولا يعلم أحد تقريبًا من سكان ريو كلارو البرازيلية بأن طعامهم المفضل محظور بموجب .

وكان قد أثبت علماء الأوبئة فيما بعد أن البعوض هو السبب الحقيقي في انتشار الحمى الصفراء، ومع ذلك فقد نسيوا ببساطة رفع الحظر المفروض على تناول الرقي.

يذكر أن البرازيل تعد اليوم واحدة من المنتجة والمصدرة للبطيخ في العالم، وتحظى هذه الفاكهة الحلوة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين.

ويعود تاريخ إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم تسجيل تفشي كثيرة من الحمى الصفراء في عدة مدن بولاية ساو باولو، وكان الرقي في ذلك الوقت يعتبر أحد مصادر انتشار هذا الفيروس.

وقالت مديرة الأرشيف المحلي مونيكا فراندي فيريرا في مقابلة مع بوابة G1 الإخبارية المحلية:" إن عدة مدن في ولاية ساو باولو تأثرت آنذاك بالحمى الصفراء. وفي محاولة لفهم سبب وفاة الناس زار المدينة العديد من خبراء الصحة، وربما حددوا استهلاك الرقي كسبب للوفاة".