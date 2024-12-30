الجانب المظلم للعمل في الطائرة.. ثمن صحي "باهظ" يدفعه طاقم الجو

- آلام العضلات والمفاصل



تقرير من عام 2022: المدني في خطر بسبب ارتفاع حرارة كوكب الأرض



مزايا العمل كمضيف في الطائرة كثيرة، تتراوح بين قضاء وقت طويل من السنة في رحلات وسفريات، والحصول على تذاكر سفر مجانية للمضيف وأفراد عائلته.لكن هناك مخاطر صحية للعمل في الطائرة، أوردتها شبكة "سي أن أن" الأميركية، نذكر منها:تتعرض المضيفات وطواقم القيادة لأمراض تنفسية بسبب المكيفات التي تشتغل داخل الطائرة طيلة السنة.وتسبب المكيفات أمراض التنفس المتنوعة مثل انسداد الجيوب الأنفية وإصابة القصبات الهوائية، وبعض الأمراض الصدرية التي قد تصل حد الخطورة.يتعرض طاقم الطائرة إلى الجفاف، وتهيج العينين، وانغلاق مجرى التنفس، بسبب تحليق الطائرة على ارتفاعات عالية.يتعرض المضيفون لشتى أنواع الاحتكاك مع المسافرين اثناء مرورهم بين المقاعد ما يعزز حظوظ العدوى التي قد تصيب أجهزتهم التنفسية خصوصا في فصل الشتاء.الوقوف الطويل أو الجلوس لفترات ممتدة خلال الرحلات يسبب إجهادًا كبيرًا للعضلات والمفاصل، مما يجعل طاقم الطائرة عرضة لهذه الآلام بشكل مستمر.دوام العمل الليلي يمكن أن يسبب ارتباك الساعة البيولوجية، وهو سبب مباشر لتذبذب الدورة الشهرية عند النساء والإجهاد عند الرجال.وهي عوامل تؤدي إلى اضطراب الهرمونات ما يؤثر على الجهاز التناسلي.يسبب نقص الأوكسجين في الطائرة، بالإضافة إلى تغير المناخ والبيئة، حالات الصداع النصفي.بالإضافة إلى عملهم ليلا والذي يؤثر على نومهم لساعات طويلة، يرتبك نوم المضيفين وطواقم الخطوط بسبب فوارق التوقيت عند سفرهم من قارة لأخرى ومن بلد لآخر.التغيرات السريعة في ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط تؤثر بشكل مباشر على الأذن، مما يجعل طاقم الطائرة عرضة لهذه المشكلة بشكل مكثف نتيجة تكرار الرحلات.يتعرض طاقم الطائرة إلى مستويات إشعاع كوني أعلى من المعتاد، ما قد يتسبب في الكثير من الأورام السرطانية.