"العروض الكوكبية" قريبا في سماء العالم

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سيشهد يوم 25 كانون الثاني 2025، حدثا فلكيا مميزا في السماء لا يتكرر سنويا، وسيكون مرئيا من كوكب الأرض.

ويُعرف الحدث بـ"العروض الكوكبية"، والذي ستظهر فيه 6 كواكب في سماء الليل، مع انضمام كوكب سابع لاحقا.

ويُشير مصطلح "العرض الكوكبي" إلى الظاهرة التي تتواجد فيها عدة كواكب في نفس الوقت في السماء.

وستكون هذه الكواكب مرئية بدءا من 21 كانون الثاني 2025، وستستمر هذه الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع.

والكواكب التي ستظهر في حدث "العروض الكوكبية" هي الزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل، ونبتون، وأورانوس، ويمكن رؤية المريخ والزهرة والمشتري وزحل بالعين المجردة، بينما يُحتاج إلى تلسكوب لرؤية كوكبي نبتون وأورانوس.

وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن ينضم كوكب عطارد إلى العرض لاحقا، مما سيؤدي إلى تكوين محاذاة نادرة تضم 7 كواكب.

وسيكون حدث "العروض الكوكبية" الفلكي مرئيا في مجموعة من المناطق، بما في ذلك الهند وأمريكا الشمالية والمكسيك وكندا.