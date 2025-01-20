Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يعتزم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قصة اعتناق القرصان "جاك سبارو" الإسلام

منوعات

2025-01-20 | 05:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قصة اعتناق القرصان &quot;جاك سبارو&quot; الإسلام
1,527 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات

قد لا يعرف الجميع القصة الحقيقية للقرصان المعروف باسم القبطان "جاك سبارو" (أو جاك العصفور)، الذي جسد شخصيته الممثل جوني ديب في الفيلم الشهير قراصنة الكاريبي.


بحسب "روسيا اليوم"، تشير المعلومات المتداولة عن هذا القرصان، واسمه الأصلي جاك وارد، إلى أنه وُلد على الأرجح عام 1553 في مقاطعة كينت بجنوب شرق إنجلترا، لعائلة تعاني من الفقر المدقع. في صباه، عمل جاك في صيد الأسماك وتقطيعها، وهي مهنة كانت توصف بأنها قاسية وقذرة. ومع اندلاع الحرب بين إنجلترا وإسبانيا، أتيحت له الفرصة للهروب من هذه الحياة البائسة ومن الفقر نفسه.

في عام 1588، أرسل الإسبان أسطولهم الضخم المعروف باسم "الأرمادا"، والذي تألف من حوالي 130 سفينة لغزو إنجلترا. ومع ذلك، هُزم الأسطول وفقد أكثر من نصف سفنه بسبب المعارك والعواصف الشديدة. في العام التالي، تعرض أسطول بريطاني أُرسل في حملة انتقامية إلى إسبانيا للهزيمة أيضًا.

في تلك الفترة، أدركت بريطانيا أن القراصنة المغامرين، الذين يعملون في مجموعات صغيرة، كانوا أكثر فعالية من الأساطيل الضخمة. وكان هؤلاء القراصنة يحصلون على 15% مما ينهبونه مقابل تراخيص من الحكومة لسرقة سفن الدول المعادية.

بحلول عام 1603، انضم جاك وارد إلى البحرية الملكية البريطانية وبدأ خدمته على متن السفينة "الشبل". إلا أنه لم يبقَ طويلًا في الأسطول، فهرب بعد أسبوعين مع 30 من زملائه، وسرق سفينة من ميناء بورتسموث في جنوب شرق بريطانيا.

اختار البحارة المتمردون جاك وارد قائدًا لهم، وأبحروا معًا إلى جزيرة وايت، حيث استولوا في بداية نشاطهم القرصاني على سفينة تُدعى "فيوليت". ومع ذلك، لم يعثروا على الذهب أو المجوهرات التي كان يُشاع أن السفينة تحملها من بريطانيا إلى فرنسا.

القبطان جاك وارد، الذي أصبح قرصانًا في سن الخمسين، واصل مسيرته باستغلال السفينة التي غنمها، واستخدمها هو وعصابته للاستيلاء على سفينة فرنسية أكبر بكثير، كانت مسلحة باثنين وثلاثين مدفعًا. غيَّر القراصنة اسم السفينة وأبحروا بها إلى البحر المتوسط، حيث شنوا هجمات على السفن التجارية على مدى عامين.

في فترة السلام بين بريطانيا وإسبانيا، سعى العديد من القراصنة الأوروبيين في البحر المتوسط للحصول على دعم الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تسيطر على معظم سواحل شمال إفريقيا. حاول جاك العثور على ملجأ في الجزائر والمغرب، لكنه لم ينجح إلا في تونس. هناك، ارتبط بعلاقة وثيقة مع عثمان داي، قائد الإنكشارية والحاكم الفعلي للبلاد.

عثمان داي، الذي بدأ حياته كصانع أحذية قبل أن ينضم إلى الجيش العثماني ويتدرج في الرتب حتى أصبح الحاكم الفعلي لتونس، ربما وجد في جاك وارد شريكًا مناسبًا بسبب خلفيته المتواضعة أيضًا. استقر جاك في تونس، وأصبحت قاعدة لنشاطه القرصاني، مقابل حصول عثمان داي على 10% من الغنائم.

برع القبطان جاك، الذي أصبح يُعرف في تونس باسم "جاك العصفور"، في فنون الملاحة، واشتهر بجرأته ومكره. كان يعود دائمًا مع سفنه وقراصنته محملًا بالغنائم، خاصة من السفن الإسبانية. كان يرتدي ملابس فاخرة زاهية الألوان، ويقوم على خدمته طاهيان في قصر فخم بناه وزينه بالمرمر والرخام. قيل في ذلك الوقت إن قصره كان يليق بأمير وليس بقرصان.

في 26 أبريل 1607، هاجم جاك وقراصنته، الذين كانوا على متن ثلاث سفن متوسطة الحجم، سفينة تجارية ضخمة تابعة لجمهورية البندقية تُدعى "رينيرا إي سوديرينا". بعد معركة استمرت ثلاث ساعات، فشلت سفينة البندقية الضخمة والمسلحة جيدًا في المناورة أمام سرعة قوارب القراصنة، وأصيب هيكلها بعدة ثقوب في خمسة أماكن.

قاد جاك العصفور عملية الصعود إلى السفينة الضخمة والاستيلاء عليها. قُدِّرت قيمة الغنائم التي حصل عليها القراصنة بنحو مليون جنيه، مما أثار غضب زعماء البندقية. حتى أن سفيرهم في لندن بحث بجدية إمكانية إعلان الحرب على بريطانيا ردًا على هجوم القبطان جاك وقراصنته. في مراسلات مع سلطات البندقية، وصف السفير جاك العصفور بأنه "أكبر لقيط بحر من إنجلترا على الإطلاق"!

لكن هذا الانتصار، الذي يُعد الأكبر في مسيرة جاك العصفور، تحول إلى هزيمة مريرة. أعاد القبطان في تونس تجهيز السفينة "رينيرا إي سوديرينا" التي استولى عليها، وأرسلها في أول غارة بحرية. إلا أن التعديلات التي أُدخلت على سطح السفينة الضخمة أضعفت هيكلها، مما تسبب في انقسامها وغرقها إثر تعرضها لعاصفة قوية أمام سواحل اليونان. في الحادثة، لقي 250 بحارًا مسلمًا و150 بحارًا بريطانيًا حتفهم.

تمكن القبطان جاك من النجاة والعودة إلى تونس في سفينة ثانية، لكن السكان استقبلوه بغضب عارم بسبب مصرع عدد كبير من أبناء البلد.

حاول القبطان جاك العصفور إرضاء الملك البريطاني جيمس الأول ونيل عفوه، لكنه لم ينجح في ذلك. في الوقت نفسه، لم يفقد دعم عثمان داي، الحاكم القوي لتونس. كما عمل على تعزيز روابطه بالبلاد، واعتنق الإسلام هو وجميع بحارته عام 1610، وغير اسمه إلى "الريس يوسف". تزوج من سيدة إيطالية دون أن يطلق زوجته التي تركها في بريطانيا، ويُقال إنه واصل إرسال الأموال إليها لإعالتها.

في تلك الفترة، تعرض جاك لعدة محاولات اغتيال، لكنه تمكن من النجاة منها. وفي عام 1612، تفرغ لتعليم الشباب المحليين فنون الملاحة البحرية والقتال. عاش "الريس يوسف" حياة مرفهة حتى آخر أيامه بفضل الغنائم التي جمعها، وتوفي على ملة الإسلام عام 1622 عن عمر ناهز السبعين.

كُتبت العديد من المسرحيات والقصص عن شخصيته، وأُطلق عليه لقب "سيد القراصنة". بينما أدانه الكثيرون في موطنه بريطانيا لتخليه عن المسيحية، اعتبره البسطاء هناك بطلًا لا يُهزم، أغرق سفن أعدائه ببراعة، ولم يهاجم أبدًا سفن بلاده.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

جاك سبارو

الاسلام

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
Play
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
Play
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
Play
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
Play
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
Play
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
Play
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
اخترنا لك
ياسمين عبد العزيز تلغي عزاء والدها.. هل الصحافة المصرية تتاجر بوفاته؟ 
12:38 | 2025-01-20
إنستغرام تطلق "Edits"
11:15 | 2025-01-20
مصاصو الدماء والزومبي والمستذئبون.. شخصيات أسطورية ام خيال
10:39 | 2025-01-20
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال.. دراسة توضح
10:28 | 2025-01-20
رجل بجلد رمادي يثير دهشة الأطباء
09:39 | 2025-01-20
مصر.. ضبط أولياء أمور في وقائع غش بالامتحانات على طريقة "اللمبي"
08:26 | 2025-01-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.