مدير ميتا: حقبة الهواتف الذكية اقتربت من نهايتها

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اعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، إن الأجهزة المتطورة ستعيد تشكيل طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، متوقعًا قرب انتهاء حقبة الهواتف الذكية.

وأكد وفقًا لموقع "eXHiBiT" أن "الهواتف الذكية بلغت ذروة تطورها؛ ما يفتح الباب أمام لتحل محلها".

وأعطى زوكربيرغ كمثال صعود تقنيات النظارات الذكية كبديل مستقبلي، وما تقدمه من تجربة واقع معزز ومزايا فريدة، مثل: عرض المعلومات مباشرة أمام المستخدم دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

وأشار إلى أن "النظارات الذكية ستصبح بحلول 2030، جزءًا أساسيًّا من الحياة اليومية، حيث ستتيح التفاعل الرقمي بشكل أكثر راحة وفاعلية، وستتفوق على الهواتف في الأداء والوظائف".

الشركات التكنولوجية الكبرى تعمل بالفعل على تطوير هذه النظارات التي تعد بتقديم تجربة مبتكرة، مثل: التنقل داخل المدن، والحصول على المعلومات الفورية، والتواصل بسهولة؛ ما قد يجعل الهاتف الذكي مجرد أداة احتياطية.