"أذرع شبحية" سوداء تظهر على الشمس.. ماذا يحصل؟

نيوز – منوعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لقطات نادرة للغاية لـ"انبعاثات سوداء" على الشمس، الأمر الذي أثار دهشة علماء الفلك.

ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "أذرع شبحية بلون أسود مميز"، يتفرع جزء منها إلى الفضاء، والجزء الآخر ينتشر في .

يذكر أن هذه المشاهد تم نشرها من قبل علم الفلك الشمسي التابع لمعهد إيكيتور للفيزياء الفلكية، ومعهد العلوم الفلكية في سانت بطرسبرغ.