مركز أسبر يوضح بشأن تصريحات الشرع حول تهجير العراقيين

وقال المركز في توضيح ورد لـ نيوز: "للتحقق من صحة هذا الادعاء، قام فريق مركز أسبر، بمراجعة أرشيف تصريحات وخطابات أحمد الشرع في المناسبات العامة، بما في ذلك كلماته خلال ظهوره الإعلامي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، كما اعتمدنا على أدوات البحث العكسي للصور والفيديوهات لتحديد تاريخ ومصدر المقطع المتداول".وأضاف: "تبين أن الفيديو المزعوم ليس حديثًا، بل يعود إلى ألقاها أحمد الشرع في يناير/كانون الثاني 2022، خلال مشاركته في مراسم افتتاح طريق "باب الهوى – حلب" مع حكومة الإنقاذ في إدلب".وفي الكلمة الأصلية، ركّز الشرع على مشاريع مستقبلية وخطط تنموية في السوري، وتحدث عن أهمية توحيد الصفوف لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى كنموذج لبلد يعاني من الفقر والبطالة بسبب الانقسامات السياسية، وفق تقديره.وختم المركز: "الفيديو المتداول قديم، ولم يتطرق الشرع في أي من تصريحاته الأخيرة إلى قضية تهجير العراقيين، ما يجعل الادعاء المتداول مضللًا وأخرج عن سياقه الأصلي".