سوزان مبارك "ترند" على مواقع التواصل في مصر

ويأتي نشر التدوينة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.وقال مبارك: "بمناسبة معرض الكتاب 2025 نتذكر مشروع غنى عن التعريف ومن أهم المشاريع الثقافية مشروع "القراءة للجميع" ومكتبة الأسرة".وأضاف في التدوينة التي أرفقها بصورة لوالدته سوزان أن المشروع: "عمل على توفير ملايين الكتب بأسعار زهيدة بل وصل إلى توفره مجانا كما تم في حملة المليون كتاب حتى يكون الكتاب في متناول الجميع ويساهم في نشر المعرفة والثقافة .. كل عام وحضرتك بخير متعك الله بالصحة والعافية".وقد تفاعل عدد كبير من المصريين التواصل الاجتماعي مع تدونية حيث انتشر وسم "#ماما_سوزان"، و"#سوزان_مبارك" بشكل واسع.وكانت سوزان وراء إطلاق مبادرة "القراءة للجميع" سنة 1990 مهرجان "القراءة للجميع"، بهدف نشر الثقافة ورفع الوعي القرائي بين الشباب في خاصة خلال الفترة الصيفية.كما تعد مبادرة "مكتبة الأسرة" التي أطلقتها في عام 1994 كانت جزءا من جهودها لدعم القراءة وتشجيعها حيث تم توفير مجموعة واسعة من الكتب بأسعار منخفضة لتناسب الجميع.