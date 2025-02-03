كتاب "كاملات عقل ودين" يثير جدلا واسعا في مصر.. ما القصة ؟

جاء هذا القرار بعد أن رأى البعض أن العنوان يتعارض مع حديث نبوي يصف النساء بأنهن "ناقصات عقل ودين".وواجه الكتاب انتقادات لاذعة بسبب ما اعتبره البعض مساسًا ببعض الأحاديث النبوية، مما دفع دار النشر إلى سحب الكتاب، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المثقفين والمتابعين.وأكدت في بيان رسمي أنها لم تتعمد الإساءة إلى الحديث النبوي أو التقليل من قيمته، مشيرة إلى أن الكتاب، من تأليف أسماء عثمان الشرقاوي، يهدف إلى مناقشة الآراء المتداولة حول الحديث، وليس الطعن في النصوص . إلا أن الرفض الواسع للطرح دفعها إلى سحب النسخ احترامًا لمشاعر القراء وتقديرًا للحوار الثقافي المسؤول.