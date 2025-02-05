"يوتيوب" يطرح ميزة جديدة.. ماهي وكيف تعمل؟

نيوز – منوعات

بدأ "يوتيوب" طرح ميزة مستوى "الصوت الثابت"، لكل من المشتركين المتميزين والعاديين، من أجل تقليل الاختلافات المفاجئة في الصوت طوال مقاطع الفيديو.

وتضبط الميزة، المُخصصة لأنواع معينة من المحتوى، ومقاطع الفيديو، تلقائيًا نطاق الصوت بين المقاطع الهادئة والصاخبة لضمان تجربة استماع متسقة.

وعلى سبيل المثال، يجري إيقاف الميزة بالنسبة لـ"YouTube Music"، ومقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية، حيث يمكن أن تعوق نطاق الصوت المقصود أثناء محاولة تثبيت الصوت.

وتعد الميزة مفيدة بشكل خاص عند مشاهدة مقاطع الفيديو، التي تحتوي على تغييرات مفاجئة في شدة الصوت.

طريقة العمل

تعمل الميزة الجديدة في الأول كضاغط صوت مع مكسب إضافي، مما يعزز مستوى الصوت الإجمالي دون زيادة مستويات الذروة، وهذا يجعلها مناسبة تمامًا لمحتوى الفيديو العام، ومفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يرغبون بسماع صوت متسق وثابت.

وتقوم الميزة بعمل أفضل على المحتوى مثل البث الصوتي أو المقابلات، وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تشاهد مقطعاً دعائياً للسينما أو فيلمًا حقيقيًا مع صوت يتمتع بنطاق ديناميكي أوسع لتعزيز التأثيرات السينمائية، فقد تفسد ميزة الصوت الثابت التجربة بدلاً من تحسينها.

تمكينها أو تعطيلها

في الوقت الحالي، لا يوجد إعداد لتعطيل ميزة الصوت الثابت بالكامل، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تمكينها أو تعطيلها على أساس كل مقطع فيديو، إذ إنه في بعض مقاطع الفيديو مثل مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية يتم إيقاف تشغيل الميزة تلقائيًا.

وللوصول إلى إعدادات الصوت الثابت افتح أي مقطع فيديو على "يوتيوب"، وانقر فوق أيقونة الترس "الإعدادات"، وحدد إعدادات إضافية، من هنا، يمكنك تمكين الصوت الثابت أو تعطيله.

وتتوافر ميزة مستوى الصوت الثابت عبر تطبيق "يوتيوب" لأجهزة "أندرويد" و"iOS" و"iPad"، ويمكن الوصول إليها أيضًا أثناء مشاهدة "يوتيوب" في متصفح الويب.