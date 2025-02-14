هذه العلامة إذا وجدها على اظافرك راجع الطبيب.. ما هي؟

وقال دان باومغاردت، طبيب عام ومحاضر في علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء في جامعة إن "من الحالات الأخرى التي يُلاحظ فيها تقوس الأظافر مرض الاضطرابات الهضمية، وتليف الكبد والتهابات الرئة".واضاف أن "تقوس أوتضخم الأظافر بالنسبة للطبيب، يمكن أن تكون مؤشراً على صحة المريض، حيث يُمكن للأطباء استخدامها لتشخيص جميع أنواع المشكلات الصحية، بدءاً من المشكلات الجلدية وصولاً إلى أمراض الكلى أو حتى اضطرابات المناعة الذاتية".