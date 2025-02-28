تعرف على البلدان التي أعلنت رمضان يوم الأحد

وحتى الآن فإن القائمة تضم سلطنة بروناي وماليزيا واليابان وإيران.فيما أعلنت والإمارات وعمان وقطر والبحرين والأردن والعراق، السبت غرة شهر رمضان المبارك.وكانت العليا قد دعت، الأربعاء، عموم المسلمين في جميع أنحاء إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة 29 1446هـ، الموافق 28 شباط 2025، راجيةً ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب إليه، وتسجيل شهادته لديها.