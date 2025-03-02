تعديل صغير يجعل هواتف أندرويد أسرع بكثير.. كيف تستفيد منه؟

نيوز – محلي

شارك مالكو هواتف هذه الحيلة البسيطة مع بعضهم، التي لا تستغرق سوى ثوانٍ لتطبيقها على جهازك وستغير سرعة تشغيله تمامًا.

والأمر كله يتعلق بتأثيرات الرسوم المتحركة "Animations" في هاتفك.

تأثيرات الرسوم المتحركة

الرسوم المتحركة هي تأثيرات انتقال بصري وتأثيرات حركة وسلوكيات مماثلة أخرى.

في حين أن هذه الأشياء تبدو حقًا للعين، إلا أنها عديمة الفائدة في الغالب وتؤدي فقط إلى إبطاء الهاتف.

وتظهر تأثيرات الرسوم المتحركة عند تغيير النوافذ في أحد التطبيقات، مثل أجزاء مختلفة من المستخدم، وعند إغلاق التطبيقات والتبديل بينها، وعند الانتقال من وإلى الشاشة الرئيسة، وحتى عند التمرير.

تسريع الهاتف

لجعل هاتفك أسرع، الأمر كله يتعلق بتغيير كيفية تعامل الهاتف مع الرسوم المتحركة، إذ يمكن من الإعدادات تمكينها أو تعطيلها دائمًا.

وذلك من شأنه أن يجعل الهاتف أسرع بشكل ملحوظ وكأنه هاتف جديد.

وللقيام بذلك، يجب أولًا تمكين "إعدادات المطور" حتى تتمكن بعد ذلك من تعطيل الرسوم المتحركة.

للقيام بذلك، افتح تطبيق إعدادات جهازك وانتقل إلى خيار "About phone" وانقر فوق معلومات البرنامج وابحث عن رقم الإصدار وانقر عليه 7 مرات متتالية. بعدها قد يُطلب منك إدخال قفل الشاشة للتأكيد.

والآن سيظهر في قائمة الإعدادات خيار جديد اسمه "Developer Options"، الذي يحتوي بداخله على أدوات تحكم أكبر في هاتفك.

ومن بين هذه الأدوات انقر على مقاييس الرسوم المتحركة التي يمكنك العثور عليها ضمن فئة الرسم. وانقر فوق كل مقياس وحدد إيقاف تشغيله.

والمقاييس هي مقياس رسوم النافذة المتحركة ومقياس رسوم الانتقال المتحركة ومقياس مدة الرسام المتحرك.

يذكر أنه في بعض الهواتف يمكن تعطيل مقاييس الرسوم المتحركة من إعدادات إمكانية الوصول دون الحاجة إلى تفعيل إعدادات المطور، إذ يمكنك الانتقال إلى "إعدادات إمكانية الوصول" ومن ثم تحديد "تحسينات الرؤية" وتعطيل خيار "إزالة الرسوم المتحركة".

وبمجرد إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة، ستشعر حقًا بفارق في سرعة استجابة هاتفك، إذ ستشعر أن التطبيقات والنوافذ تفتح بشكل أسرع.