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غنية بالألياف.. أفضل 8 أطعمة لدعم الهضم خلال رمضان

منوعات

2025-03-06 | 09:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غنية بالألياف.. أفضل 8 أطعمة لدعم الهضم خلال رمضان
153 شوهد

تعرف على 8 أطعمة طبيعية تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتساهم في استقرار مستويات السكر في الدم وتعزز الشعور بالشبع خلال الصيام.

يزداد الاهتمام باتباع نظام غذائي متوازن يدعم صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان، خاصة مع تغير مواعيد تناول الطعام. ويُعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف من العوامل الأساسية للحفاظ على الهضم السليم، حيث تسهم الألياف الموجودة في المصادر النباتية في تعزيز صحة الأمعاء، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ودعم المناعة.

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف خلال وجبتي الإفطار والسحور في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز الشعور بالشبع، والحفاظ على مستويات السكر في الدم، مما يجعل الصيام أكثر راحة وصحة، ومنها:

الشوفان
يتميز الشوفان بكونه من أفضل المصادر الطبيعية للألياف القابلة للذوبان، خاصة مركب بيتا غلوكان، الذي يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب. كما يساعد الشوفان في استقرار مستويات السكر في الدم، ويمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول، مما يجعله وجبة مشبعة ومغذية تساعد الصائمين على الشعور بالامتلاء لفترة أطول.

العدس
يعتبر العدس من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والبروتين النباتي، مما يجعله داعمًا أساسياً لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في العدس على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما يوفر العدس عناصر غذائية مهمة مثل الحديد، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، التي تسهم في تعزيز الصحة العامة.

بذور الشيا
تمتاز بذور الشيا بمحتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان، والتي تمتص الماء لتكوين قوام هلامي داخل المعدة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وإطالة الشعور بالشبع. كما تساعد هذه البذور في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا مفيدًا للصائمين.

البروكلي
البروكلي ليس فقط مصدرًا غنيًا بالألياف، لكنه أيضًا يحتوي على فيتامينات C وK، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم. تسهم الألياف في البروكلي في تحسين حركة الأمعاء وإضافة حجم صحي للبراز، مما يساعد في تعزيز انتظام الجهاز الهضمي.

التوت
يشمل التوت بأنواعه المختلفة مثل التوت الأزرق والأحمر والفراولة، كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. تساعد هذه العناصر في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عبر دعم نمو البكتيريا النافعة وتحفيز حركات الأمعاء المنتظمة، مما يجعله خيارًا مغذيًا خلال وجبتي الإفطار والسحور.

الأفوكادو
تحتوي ثمرة الأفوكادو على مزيج متوازن من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يسهم في تحسين عملية الهضم. تساعد الألياف القابلة للذوبان في ضبط مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول، في حين تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

التفاح
يعد التفاح مصدرًا غنيًا بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. كما أن التفاح يمد الجسم بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا مفيدًا للصائمين.

اللوز
اللوز من المكسرات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية والدهون الصحية والبروتين. تساعد الألياف في اللوز على تنظيم عملية الهضم، ودعم نمو البكتيريا النافعة، وتحسين حركة الأمعاء، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية في رمضان.
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