دراسة تحدد الامراض التي يسببها فقدان الوزن المفاجئ

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان old
من
09:00 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حمودي: أمن العراق موضع إجماع دولي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520361-638784832159326279.jpg
دراسة تحدد الامراض التي يسببها فقدان الوزن المفاجئ
منوعات
2025-03-25 | 03:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
675 شوهد
المعلومة/متابعة..
يظهر على البعض أحيانا أعراض انخفاض الوزن بشكل سريع ومفاجئ، وقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بأمراض خطيرة.
وحول الموضوع قال الطبيب وأخصائي الغدد الصماء البريطاني
ديفيد
كافنا لصحيفة ديلي ميل: "فقدان الوزن المفاجئ قد يكون مؤشرا للإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض السكري وأمراض الغدة الدرقية، فضلا عن ان فقدان الوزن المفاجئ قد يكون سببه مرض السكري من النوع الأول، خسارة الوزن تعتبر أمرا شائعا عند الناس المصابين بهذا المرض".
وأضاف:" التغيرات في وزن الجسم مرتبطة بخلل في وظيفة الأنسولين عند المصابين بمرض السكري من النوع الأول، فالبنكرياس عند هؤلاء المرضى لا ينتج كميات كافية من الأنسولين، أو يكون إنتاج الإنسولين في أجسامهم متوقفا تماما، وبالتالي فإن هذا الهرمون لا ينقل الغلوكوز من الطعام إلى الخلايا في أجسامهم لكي تستخدمه الخلايا كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدهون والأنسجة العضلية، وبالتالي يحصل فقدان كبير في الوزن".
وأشار الطبيب إلى أن المصابين بمرض السكري من النوع الأول تحاول أجسامهم التخلص من الغلوكوز الزائد عبر إنتاج كميات أكبر من البول، ومن زيادة التبول يتم فقدان السوائل بكميات أكبر من الجسم، ما يؤدي إلى تفاقم فقدان الوزن أيضا.
من جانبه قال أخصائي أمراض الغدد الصماء البريطاني
كريستيان
بوليرت إلى أن الفقدان المفاجئ للوزن قد يكون مرتبطا بأمراض الغدة الدرقية، ففرط نشاط الغدة الدرقية قد يؤدي إلى تسريع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وفقدان الوزن على الرغم من زيادة الشهية، وفي هذه الحالة قد تظهر على المريض أيضا أعراض مثل تسرع ضربات القلب وارتعاش اليدين والغثيان والإسهال والتعب المزمن.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
ليست فقدان الوزن.. دراسة تحدد فوائد جديدة للصيام
02:34 | 2025-03-04
دراسة فعالة لفقدان الوزن وحرق الدهون دون اضرار
03:16 | 2025-03-13
دراسة تحدد منتجات طبيعية تقلل من خطر الامراض المزمنة
02:15 | 2025-02-08
صدمة لعشاقها".. ماهي الامراض التي تسببها الحلويات ؟
04:01 | 2025-01-21
دراسة
فقدان الوزن
الرياضة
الامراض
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
محليات
44.43%
09:04 | 2025-03-23
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
09:04 | 2025-03-23
العراق يدرس مقترحا لاطلاق تطبيق "قنينة"
محليات
19.27%
12:11 | 2025-03-24
العراق يدرس مقترحا لاطلاق تطبيق "قنينة"
12:11 | 2025-03-24
منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026.. هل يكون العراق؟
رياضة
18.2%
08:05 | 2025-03-24
منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026.. هل يكون العراق؟
08:05 | 2025-03-24
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الصيف المقبل
سياسة
18.1%
10:49 | 2025-03-24
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الصيف المقبل
10:49 | 2025-03-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
جولة رمضانية
جولة في سوق الخضار! - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
جولة رمضانية
جولة في سوق الخضار! - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-24
زار رمضان
أوقات ممتعة مع شيماء في منطقة العبيدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-24
زار رمضان
أوقات ممتعة مع شيماء في منطقة العبيدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-24
حكاية لونا
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-24
حكاية لونا
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-24
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
جولة رمضانية
جولة في سوق الخضار! - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
جولة رمضانية
جولة في سوق الخضار! - الحلقة ١٨ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-24
زار رمضان
أوقات ممتعة مع شيماء في منطقة العبيدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-24
زار رمضان
أوقات ممتعة مع شيماء في منطقة العبيدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-24
حكاية لونا
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-24
حكاية لونا
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-24
اخترنا لك
أسلاك الشحن التالفة.. خطر يهدد حياتك
12:22 | 2025-03-24
بكيبورد بسيط وشاشة تلفاز.. حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار
11:01 | 2025-03-24
زاهي حواس يرد على انباء اكتشاف مدينة الأهرامات السفلية
10:23 | 2025-03-24
هل التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة تؤثر على المفاصل؟
10:09 | 2025-03-24
ناقوس الخطر يقرع والسبب "تيك توك"
09:52 | 2025-03-24
الأكثر ترقبًا.. واتساب يسعى لإضافة الميزة
09:43 | 2025-03-24
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.