وداعاً للجرعات المتكررة.. حقنة واحدة تكفي لمنع الحمل لسنوات

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. اعتقال سفاح يقتل ضحاياه بمطرقة حديدية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وداعاً للجرعات المتكررة.. حقنة واحدة تكفي لمنع الحمل لسنوات

منوعات

2025-03-26 | 12:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وداعاً للجرعات المتكررة.. حقنة واحدة تكفي لمنع الحمل لسنوات
794 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
طوّر مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) نظاماً جديداً لتوصيل الأدوية بطريقة أقل إيلاماً، عبر ملعقات بلورية قابلة للحقن، تشكّل هذه البلورات مستودعاً تحت الجلد يطلق الدواء تدريجياً على مدى أشهر أو حتى سنوات، مما يقلل الحاجة إلى الحقن المتكرر.

وبحسب "إنترستينغ إنجينيرينغ"، يقول جيوفاني ترافيرسو، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "لقد أظهرنا أنه يمكننا توصيل الدواء بشكل متحكّم فيه ومستدام، على الأرجح لعدة أشهر وحتى سنوات من خلال إبرة صغيرة".
يركز هذا البحث على تطوير خيارات محسّنة لمنع الحمل للنساء، وخاصة في الدول النامية، وهو بحث موله قطب التكنولوجيا، بيل غيتس.
وتوجد بعض المعلقات القابلة للحقن، لكنها قصيرة المفعول، تتطلب معلقات أخرى طويلة الأمد قابلة للحقن تركيزات عالية من البوليمرات، مما يجعل حقنها صعباً
ويهدف هذا التطوير الجديد إلى معالجة القيود المتمثلة، بالمفعول والصعوبة، وكان الهدف إنتاج نظام لتوصيل الدواء يمكن إعطاؤه عبر إبرة رفيعة، مع توفير إطلاق مستمر لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
ولتطوير هذا النظام، استخدم الفريق الليفونورجستريل، وهي موانع حمل مكوّنة للبلورات.
وصرح سانغيون بارك، طالب الدراسات العليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "بإضافة كمية صغيرة جداً من البوليمرات - أقل من 1.6% وزناً - يمكننا تعديل معدل إطلاق الدواء، مما يطيل مدته مع الحفاظ على قابلية الحقن، وهذا يظهر قابلية ضبط نظامنا، الذي يمكن تصميمه لتلبية مجموعة أوسع من احتياجات منع الحمل، بالإضافة إلى أنظمة جرعات مصممة خصوصاً لتطبيقات علاجية أخرى".
وتشير النتائج إلى أن هذه المستودعات الدوائية يمكنها إطلاق الدواء لفترات طويلة جداً، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى الحقن المتكرر. وفي حال الحاجة إلى إيقاف العلاج مبكراً، يمكن إزالة المستودع جراحياً قبل استنفاد الدواء بالكامل، مما يمنح مرونة أكبر في التحكم بالعلاج.
ويتوقع الباحثون أن تدوم هذه المستودعات لأكثر من عام، استناداً إلى تحليلات البيانات ما قبل السريرية، فيما تجري حالياً دراسات إضافية للتحقق من فاعليتها على المدى الطويل.
كما يرون أن هذه التقنية يمكن أن تحدث تحولًا في علاج العديد من الحالات الصحية، مثل الاضطرابات العصبية والنفسية، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسل.
ويواصل الفريق البحثي إجراء المزيد من الدراسات ما قبل السريرية، تحضيراً للتجارب البشرية، مع التركيز على كيفية تكيف المستودعات الدوائية مع بيئة الجلد في الاستخدام الفعلي.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

جرعات

منع

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
Play
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
بال 90
Play
بال 90
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
Play
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
Play
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
Play
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
زار رمضان
Play
زار رمضان
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
Play
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
Play
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
الأكثر مشاهدة
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
Play
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
بال 90
Play
بال 90
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
Play
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
Play
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
Play
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
زار رمضان
Play
زار رمضان
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
Play
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
Play
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
اخترنا لك
اختبار منزلي يكشف الإصابة بالسرطان.. ماهو؟
11:59 | 2025-03-26
ما هو تطبيق "سيغنال"؟
11:53 | 2025-03-26
احذر.. جسيمات بلاستيكية في فمك عند مضغ العلكة
11:05 | 2025-03-26
تحذير جديد من مخاطر فيلر التجميل
10:18 | 2025-03-26
طرق غير تقليدية للإقلاع عن التدخين.. ما علاقة المال؟
10:15 | 2025-03-26
منها موظف لشم رائحة الإبط.. اغرب 11 وظيفة في العالم
09:15 | 2025-03-26
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.