اليك طرق تجنب الإفراط في الأكل بعد الصيام

ويواجه كثير من الصائمين صعوبة في ضبط أنفسهم أمام المأكولات والمشروبات بعد فترة طويلة من الامتناع من الطعام، ما قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل واتباع عادات غذائية غير صحية تؤثر في صحتهم.ولتجنب هذه المشكلة، ينصح خبراء التغذية بتطبيق بعض الإرشادات التي تساعد في التحكم في الشهية والوقاية من الإفراط في تناول الطعام.أولاً، يُوصى بتناول وجبة الإفطار تدريجيًا، بدءًا من التمر والماء، ما يمد الجسم بالطاقة بسرعة قبل الوجبات الرئيسة. كما يجب تناول وجبة سحور غنية بالبروتينات والألياف التي تساعد في إبطاء عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.ثانيًا، يُنصح بتقسيم الوجبات إلى أجزاء صغيرة موزعة على فترة الإفطار، ما يساعد على تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة. كما يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه لتحسين الهضم والشعور بالشبع.ومن المهم أيضًا تجنب الأطعمة المقلية والدهنية ذات السعرات الحرارية العالية، والتركيز على تناول أطعمة صحية مثل الشوربات الخفيفة والسلطات المتنوعة.وأخيرًا، يعد شرب الماء بكميات كافية من العوامل الأساسية في التحكم في الشهية، إذ يعزز الشعور بالشبع ويقلل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.باتباع هذه النصائح، يمكن للصائمين الاستمتاع بإفطار صحي ومتوازن، ما يساعد في الحفاظ على صحة جيدة وتجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان.