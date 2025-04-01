"الشقيقات السبع".. ظاهرة فلكية تزين السماء الليلة

وفقًا للجمعية الفلكية بجدة، سيكون القمر مرئيًا في السماء بعد غروب الشمس، لكن بسبب التلوث الضوئي في المدن، لن يكون عنقود الثريا مرئيًا من داخلها.ويُنصح باستخدام المنظار بعد حلول لمشاهدة القمر مع عنقود الثريا في نفس مجال الرؤية، مما يوفر فرصة مثالية لالتقاط صور فلكية رائعة.ويعد عنقود الثريا من العناقيد النجمية المفتوحة التي تحتوي على حوالي 500 نجم. نشأ هذا العنقود من سحابة من الغاز والغبار قبل حوالي 100 مليون سنة فقط، بينما عمر الشمس يبلغ 4.5 مليار سنة. والنجوم في هذا العنقود تتأثر بقوى الجاذبية المتبادلة فيما بينها، وتبعد حوالي 430 سنة ضوئية عن الأرض.ومن المثير أن النجوم في الثريا تندفع سويًا عبر ، والكثير منها يسطع بدرجة أكبر بكثير من الشمس. وعلى الرغم من بعد هذه النجوم، يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الليالي الصافية، حيث يمكن تمييز ما يصل إلى ستة من ألمع نجومها. وقد كان العرب يعتبرون من يستطيع رؤية سبعة نجوم منها شخصًا ذا حدة بصر قوية.