10 أطعمة تعزز صحة القلب.. تعرف عليها

وبحسب الدكتور راشي خاري، لأمراض القلب في بشاليمار باغ في الهند، إن هناك 10 عشرة أطعمة غنية بالألياف تعزز صحة القلب، كما يلي:1. الشوفان: يحتوي على كميات كبيرة من ، وهو ألياف قابلة للذوبان تخفض مستوى كوليسترول LDL السيئ. تناول طبق من دقيق الشوفان يوميًا يمكن أن يعزز صحة القلب بشكل كبير.2. الفاصوليا والبقوليات: إن الفاصوليا السوداء والعدس والحمص غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على خفض واستقرار سكر الدم.3. التوت: يُعد توت العليق والتوت الأسود والتوت الأزرق مصادر جيدة للألياف ومضادات الأكسدة التي تُقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي على القلب.4. الأفوكادو: بالإضافة إلى كونه مصدرًا للدهون الصحية، يُعد الأفوكادو مصدرًا جيدًا للألياف التي تُخفض وتُعزز وظيفة الأوعية الدموية.5. المكسرات والبذور: يُعد اللوز وبذور الكتان وبذور الشيا مصادر جيدة للألياف والدهون الصحية وأحماض أوميغا-3 الدهنية، وجميعها مفيدة للقلب.6. الحبوب الكاملة: يحتوي الأرز البني والكينوا والشعير على كميات كبيرة من الألياف التي يُمكن أن تُخفض ضغط الدم والكوليسترول.7. التفاح: غني بالبكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان، ويُقلل التفاح من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.8. الخضراوات الورقية: تحتوي السبانخ والكرنب على ألياف وعناصر غذائية حيوية تُساهم في صحة الشرايين.9. البطاطا الحلوة: إنها مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم اللذين يضمنان ضغط دم صحيًا.10. الكمثرى: فاكهة غنية بالألياف وتُحسّن الهضم وتُخفّض مستويات الكوليسترول.