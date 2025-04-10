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ماذا تعرف عن "الطفل الفقاعة".. متلازمة نقص المناعة الشديد
منوعات
2025-04-10 | 10:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
265 شوهد
تعد متلازمة نقص المناعة المشترك الشديد، المعروفة أيضا باسم مرض "الطفل الفقاعي"، من أكثر الاضطرابات الوراثية تدميرا وندرة في تاريخ البشرية.
ويولد الأطفال بهذا المرض دون جهاز مناعي فعال، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى التي قد تكون قاتلة في حال عدم التدخل الفوري، ومع ذلك، تُقدم التطورات الرائدة الأخيرة في كل من التشخيص والعلاج بصيص أمل للعائلات التي تواجه هذه الحالة المهددة للحياة.
وفي المعركة ضد نقص المناعة المشترك الشديد، يُحدث الكشف المبكر نقلة نوعية، وبفضل التطبيق الواسع لبرامج فحص حديثي الولادة، يُمكن الآن الكشف عن نقص المناعة المشترك الشديد خلال الأيام الأولى من الحياة، مما يُحسن بشكل كبير فرص البقاء على قيد الحياة.
ووفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، شهدت معدلات نجاة الأطفال الذين شُخِّصوا بعوز المناعة الشديد المشترك من خلال فحص حديثي الولادة ارتفاعا هائلا من 73% إلى 87% بعد 5 سنوات، بينما بلغت نسبة نجاة من تلقوا العلاج المبكر 92.5%، ويمنح الكشف المبكر الأطباء بداية حاسمة لتوفير العلاجات اللازمة قبل أن تتفاقم العدوى المهددة للحياة.
وفي حين أن عمليات زرع نخاع
العظم
تعد العلاج القياسي لعُوز المناعة الشديد المشترك، فإن التطورات الثورية في العلاج الجيني تبشر ببصيص أمل جديد.
فقد أظهرت التجارب السريرية أن تعديل خلايا المريض باستخدام ناقل فيروسي آمن يمكن أن يصحح العيوب الجينية المسببة لعُوز المناعة الشديد المشترك.
كما أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة
نيو إنجلاند
الطبية أن العلاج الجيني نجح في استعادة وظيفة المناعة لدى 7 من أصل 8 رضع، حيث استجاب الرضيع الثامن بشكل إيجابي لجرعة ثانية من العلاج.
وفي حين أن العلاج الجيني أظهر نتائج واعدة للغاية، واجهت التجارب المبكرة تحديات تتعلق بالسلامة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بسرطان الدم بسبب الناقل الفيروسي المُستخدم.
ومع ذلك، تعالج التحسينات الحديثة في هذه التقنية هذه المخاوف، وتهدف الأبحاث الجارية إلى جعل العلاج الجيني خيارا أكثر أمانا وفعالية لعلاج نقص المناعة المشترك الشديد.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، إلا أن رحلة علاج نقص المناعة المشترك الشديد، لا تخلو من التحديات. في حين يُتيح العلاج الجيني إمكاناتٍ تحويلية، إلا أنه ينطوي على مخاطر، لا سيما مع التقنيات القديمة التي أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، مثل سرطان الدم لدى بعض المرضى.
ومع استمرار الباحثين في تحسين هذه العلاجات، ينصب التركيز على الموازنة بين الفعالية والسلامة.
علاوة على ذلك، وبينما تُحدث فحوصات حديثي الولادة والعلاجات المتطورة تحولاتٍ في النتائج في الدول الغنية، لا يزال الوصول إلى هذه الابتكارات المُنقذة للحياة يمثل تحديا في أنحاء كثيرة من العالم.
ويعد ضمان حصول العائلات من جميع المناطق على التشخيص والعلاج المبكرين أمرا بالغ الأهمية للتغلب على نقص المناعة الشديد الشديد على نطاق عالمي.
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