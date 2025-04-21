4 فواكه تقلل احتمالية الإصابة بالسرطان

ووفقاً لطبيب الجهاز الهضمي سلهب، فإن تناول أربع فواكه معروفة يمكن أن يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، الذي يُعد ثالث أكثر أنواع شيوعاً في العالم، حيث سُجلت أكثر من 1.9 مليون حالة جديدة و904 آلاف وفاة عام 2022، وفق ما نقله موقع "غيت سورّاي" البريطاني.

تشير دراسة نُشرت في مجلة «ذا لانسيت أونكولوجي» إلى ارتفاع ملحوظ في إصابات هذا السرطان بين الشباب، خصوصاً في إنجلترا، بينما انخفضت بين كبار السن بفضل الفحوصات الدورية.

ويربط العلماء هذه الزيادة بعوامل مثل السمنة، قلة النشاط البدني، والأنظمة الغذائية غير الصحية الغنية باللحوم المصنعة والفقيرة بالفواكه والخضروات.

4 فواكه قد تنقذ حياتك من سرطان القولون:

البطيخ

غني بمضادات الأكسدة والليكوبين، الذي يحمي الخلايا من التلف. وفق دراسة في مجلة «وورلد جورنال أوف غاستروإنتيرولوجي» في عام 2023 يخفض تناول البطيخ المنتظم خطر سرطان القولون بنسبة 26 في المائة.

التفاح

يحتوي على الألياف والبوليفينول، مما يقلل الخطر بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات.

الكيوي

مصدر غني بفيتامين سي والألياف، ويقلل الخطر بسرطان القولون بنسبة 13 في المائة.

الحمضيات (كالبرتقال والليمون)

تحتوي على فيتامين سي، مما يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 9 في المائة.