نصائح عند شراء هاتف مستعمل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل طيار بنظام الأسد في حمص
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523844-638811755188456952.jpg
نصائح عند شراء هاتف مستعمل
منوعات
2025-04-25 | 06:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
264 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يشهد سوق الهواتف المحمولة المستعملة ازدهاراً ملحوظاً، حيث ينمو، الآن، بوتيرة أسرع من سوق الأجهزة الجديدة، التي قد تتضاعف أسعارها بعد رسوم
الجمركية
الأمريكية.
ومع كل إصدار جديد يدفع المستهلكين إلى الترقية، سيبيعون أو يستبدلون أجهزتهم الحالية، والتي عادةً ما يكون عمرها الافتراضي طويلاً.
وإذا كانت ميزانيتك محدودة، يمكن أن يكون سعر الهاتف المستعمل المُجدد أرخص بنسبة تصل إلى 50% من الجديد، ويأتي، الآن، مع ضمانات وتمويل مرن وخدمة ما بعد البيع.
ويُعتبر شراء جهاز مستعمل أصعب من شراء جهاز جديد، وتالياً بعض النصائح، التي يمكن الأخذ بها عند الذهاب بإتجاه ذلك الخيار:
احذرْ المحتالين
هناك العديد من المواقع الإلكترونية لشراء الهواتف المُستعملة، ولكن كما هو الحال في معظم مواقع الإنترنت، هناك العديد من المُحتالين، والنصيحة المُعتادة هي: تحقق من التقييمات، وابحث عن بائعين موثوقين وضمانات، وتجنب العروض التي تبدو مُبالغاً فيها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه تتوفر لدى معظم الأسواق الإلكترونية ضمانات لمنع بيع الهواتف المسروقة للمستهلكين، ولكن تحقق من سياساتها للتأكد، وفي حال الإبلاغ عن سرقة هاتف، عادةً ما تُدرج
شركة الاتصالات
الرقم التسلسلي، المعروف برقم "IMEI"، في القائمة السوداء.
وهناك شركات مثل "أبل" و"سامسونغ"، تبيعان أجهزة مُستعملة على مواقعهما الإلكترونية، حيثُ إن هذه الأجهزة مُجدَّدة من قِبل فنيين داخليين، ما يضمن موثوقيتها، أما الجانب السلبي فهو أن الخصومات ليست كبيرة، وقد تكون الخيارات محدودة.
مجدد أو مستعمل؟
وعند تجديد هاتف، يعني ذلك عادةً مسح البيانات واختباره وفحصه بحثًا عن أي مشاكل، وعادةً ما يتم استبدال أي مكونات معيبة أو تالفة.
أما الهاتف المستعمل، فقد يشير إلى أي جهاز تم استخدامه، بما في ذلك الأجهزة التي يبيعها الأفراد عبر الإعلانات المبوبة على الإنترنت.
وبينما قد تكون الأسعار أقل، ولكن على المشتري توخي الحذر، لأن الهواتف المستعملة غالباً ما تُباع كما هي، دون أي إصلاحات أو ضمانات.
العمر والبطارية
ومجرد أن الهاتف مُجدد لا يعني بالضرورة استبدال المكونات الأساسية، خاصة البطارية، حيث يعتمد الأمر على سياسات
البائع
.
وتؤكد شركتا "أبل" و"سامسونغ" أن هواتفهما المستعملة تأتي ببطاريات جديدة، وفي حالة "أبل" بغطاء جديد، وتتضمن الشركتان كابلاً وضماناً لمدة عام وعلبة جديدة.
وينصح الخبراء المشترين بالبحث عن هاتف عمره حوالي 3 أجيال، وتجنب أي هاتف يعود تاريخه إلى أكثر من 5 أو 6 أجيال، لأن ذلك قد يؤدي إلى توقف دعم أنظمة تشغيل "أندرويد" أو " iOS".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
أبل تستعد لتغيير جذري في هاتف آيفون
14:03 | 2025-04-07
تفاصيل عن هاتف آيفون القابل للطي
05:33 | 2025-03-08
أسبوعان من دون هاتف تعيد للدماغ 10 سنوات
10:44 | 2025-02-26
تعرف على مواصفات هاتف Oppo Find N5
01:30 | 2025-02-11
هواتف
مستعملة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي حول الموجة الغبارية
محليات
28.79%
14:16 | 2025-04-23
توضيح رسمي حول الموجة الغبارية
14:16 | 2025-04-23
قريباً.. عطلة للموظفين العراقيين
محليات
28.32%
09:48 | 2025-04-23
قريباً.. عطلة للموظفين العراقيين
09:48 | 2025-04-23
بانخفاض مستمر.. خبر يخص أسعار الدولار
اقتصاد
21.99%
09:41 | 2025-04-23
بانخفاض مستمر.. خبر يخص أسعار الدولار
09:41 | 2025-04-23
يحمل الجنسية الامريكية.. السومرية تنفرد بتفاصيل جديدة عن مقتل عراقي في سوريا ذهب ليزور زوجته
محليات
20.89%
07:57 | 2025-04-24
يحمل الجنسية الامريكية.. السومرية تنفرد بتفاصيل جديدة عن مقتل عراقي في سوريا ذهب ليزور زوجته
07:57 | 2025-04-24
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ نيسان الى ٢ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ نيسان الى ٢ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-24
العراق في دقيقة
24-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-24
العراق في دقيقة
24-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-24
Live Talk
البلوگرز بين التأثير والإثارة - الحلقة ١٥ | 2025
10:30 | 2025-04-24
Live Talk
البلوگرز بين التأثير والإثارة - الحلقة ١٥ | 2025
10:30 | 2025-04-24
ناس وناس
شارع باب طويريج كربلاء - الحلقة ١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-24
ناس وناس
شارع باب طويريج كربلاء - الحلقة ١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-24
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
استديو Noon
سباق الفانونس السحري 23-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-23
استديو Noon
سباق الفانونس السحري 23-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-23
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
52 دقيقة
الزحف العمراني يلتهم الاراضي الزراعية - حلقة ٢ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-22
الأكثر مشاهدة
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ نيسان الى ٢ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ نيسان الى ٢ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-24
العراق في دقيقة
24-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-24
العراق في دقيقة
24-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-24
Live Talk
البلوگرز بين التأثير والإثارة - الحلقة ١٥ | 2025
10:30 | 2025-04-24
Live Talk
البلوگرز بين التأثير والإثارة - الحلقة ١٥ | 2025
10:30 | 2025-04-24
ناس وناس
شارع باب طويريج كربلاء - الحلقة ١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-24
ناس وناس
شارع باب طويريج كربلاء - الحلقة ١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-24
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
مايك السومرية
النائب السابق كاظم الصيادي - الحلقة ٣ | season 1
15:10 | 2025-04-23
لقطات
جوازات دبلوماسية للفانشستات.. امتيازات تخالف الدستور! | تقارير اخبارية
08:30 | 2025-04-23
لقطات
جوازات دبلوماسية للفانشستات.. امتيازات تخالف الدستور! | تقارير اخبارية
08:30 | 2025-04-23
استديو Noon
سباق الفانونس السحري 23-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-23
استديو Noon
سباق الفانونس السحري 23-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-23
اخترنا لك
مع وجود المريخ في الاسد.. تحذيرات خطيرة لمواليد الثور، العقرب والدلو!
01:00 | 2025-04-25
تكريم خاصّ لبسمة بوسيل ونيكولا معوّض الاكثر تألّقًا.. القائمة الكاملة لتكريمات "إيمي غالا 2025" في دبي
07:25 | 2025-04-24
دون حمية.. إليك اطعمة تساعد على خسارة الوزن
02:19 | 2025-04-24
طريقة جديدة لسرقة بيانات بطاقتك الائتمانية.. احذرها
12:43 | 2025-04-23
وفاة البابا فرنسيس تعيد ليلى عبد اللطيف إلى الواجهة.. ماذا قالت؟
12:25 | 2025-04-23
تحذير من هجوم عالمي على "جيميل"
10:14 | 2025-04-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.