إجراءات بسيطة لمنع التجاعيد المبكرة

وبحسب "هيلث لاين"، يفقد الجلد مرونته مع التقدم في السن بسبب تباطؤ إنتاج الكولاجين. وقد يصبح الجلد أرق ويحتفظ أقل بالرطوبة، وهنا تظهر التجاعيد.إجراءات الوقاية احمِ نفسك من الشمس استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس، واحرص على ارتداء القبة والنظارات الشمسية المزودة بحماية من ، وارتداء ملابس فاتحة الألوان.استخدام الريتينويد تُعد كريمات الريتينويدات، المشتقة من فيتامين أ، من أكثر مكونات العناية بالبشرة دراسة. قد يزيد الريتينول، وهو نوع من الريتينويد، من إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة، وتساعد هذه الكريمات على تنعيم ملمس البشرة، وتفتيح فرط التصبغ.وتنصح للأمراض الجلدية باختيار الأنواع التي تحتوي على:حمض الهيالورونيك.الببتيدات.الجلسرين.شرب الماء يحتاج الجسم إلى الماء في كل شيء تقريباً. وشرب الماء ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج ونضارتها.وقد بينت دراسة حديثة أن تناول كمية أكبر من الماء يرتبط بتحسين وظيفة حاجز البشرة.الأطعمة الغنية بالفيتامينات وجدت دراسة هولندية شارك فيها أكثر من 2700 مشارك، أن العادات الغذائية ترتبط بتجاعيد الوجه، وخاصةً لدى النساء.كما أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية غالباً ما يُعانين من تجاعيد الوجه أكثر ممن يتناولن كميات أكبر من .ومن الأطعمة التي تتمتع بخصائص تبطئ التجاعيد:الشاي الأخضر.زيت .سمك السلمون.الأفوكادو.الرمان.بذور الكتان.الخضراوات زاهية الألوان.النوم على الظهر قد تؤثر وضعية نومك على ظهور التجاعيد. ومع أن تجاعيد النوم عادةً ما تكون مؤقتة، إلا أنه إذا كنت تفضل النوم على جانب واحد من وجهك على الجانب الآخر، فقد تلاحظ تغيرًا في ملمس بشرتك على جانبك المفضل، وفق بحث لجامعة كوينزلاند.وقد يسبب التوتر عبوساً أو تجهماً. ومن طرق تخفيفه:ممارسة الرياضة بانتظام.تمارين التنفس العميق.اليوغا.التأمل.ويزعم البعض أن تقنيات تدليك الوجه، مثل استخدام بكرة الوجه، قد تساعد في شد التجاعيد وتنعيمها.