الحكم على سارقي 5000 نملة بأقصى عقوبة

يذكر أنه في مطلع نيسان الماضي، تم القبض على المواطنين البلجيكيين لورنوي وسيبي لوديويكس (19 عام)، في بيت ضيافة في مقاطعة . ووفقا للمحققين، جمع الشابان 5 آلاف نملة من المتنزهات الوطنية لبيعها لاحقا في أسواق أوروبا وآسيا. ووجهت لهما الاتهامات في 15 نيسان.وزعم المتهمان أنهما كانا يمارسان جمع النمل كهواية عادية، ودون أي نوايا تجارية أو غير قانونية، لكن القاضي لم يصدق ذلك، لأنهما كانا مهتمين بنوع النمل الحاصد الأحمر (الاسم العلمي Pogonomyrmex barbatus) الذي هو نوع مميز وكبير وأحمر اللون موطنه الأصلي شرق إفريقيا، ويعتبر الأكثر قيمة.وقضت المحكمة بأن التصدير غير القانوني للنمل "لا يقوض حقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي فحسب، بل يحرم أيضا المجتمعات المحلية ومؤسسات البحث من الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة".ونتيجة لذلك، تم الحكم على المتهمين بأقصى عقوبة.