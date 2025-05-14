أطعمة شائعة تسبب التوحد.. هذه ابرزها

جاء الكشف عن طريق منظمة "كونسيومر ريبورتس" الأمريكية، والتي وجدت أن عددا من المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين، والتي تعتمد على نبات الكسافا، تحتوي على نسب خطيرة من المعادن الثقيلة السامة، وعلى رأسها الرصاص، تتجاوز الحد الآمن الموصى به بنسبة تصل إلى 2,000%.ويأتي هذا التحذير وسط تزايد شعبية المنتجات الخالية من الجلوتين خلال العقد الأخير، خاصة مع الترويج لفوائدها الصحية وانتشارها بين مشاهير مثل .وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت على 27 منتجا من رقائق الكسافا والبسكويت والدقيق، أن ثلثي المنتجات تحتوي على مستويات رصاص تتجاوز الحد المسموح به، بينما احتوت منها – خاصة دقيق الكسافا – على نسب توصف بأنها "خطيرة" وتستدعي تجنبها تماما.وقال الدكتور ، مدير أبحاث سلامة الغذاء بالمنظمة: "بعض هذه المنتجات سجل أعلى نسب رصاص رأيناها في أكثر من عشر سنوات من الاختبارات". وأوضح أن تراكم التعرض للرصاص بمرور الوقت قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة، مثل ضعف الإدراك، وصعوبات التعلم، وربما زيادة خطر التوحد.ويُعتقد أن الكسافا تمتص الرصاص من التربة، سواء كان طبيعيا أو نتيجة تلوث سابق بالأسمدة أو مياه الصرف الصحي، كما أن تحويلها إلى دقيق يضاعف تركيز هذه المعادن.وشملت نتائج التحقيق أيضا اكتشاف آثار لمواد سامة أخرى مثل الكادميوم والزرنيخ، بينما لم يتم رصد في أي من المنتجات.ودعت "كونسيومر ريبورتس" المستهلكين إلى الوعي بمخاطر هذه المنتجات، خاصة من يتبعون الحميات الخالية من الجلوتين أو "الباليو"، وعدم الاعتماد على مظهر " " الذي قد تخفيه عبوات هذه المنتجات.