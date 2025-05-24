هل تؤثر قلة النوم على صحة القلب؟.. اليكم الاجابة

وأظهرت الدراسة أن ثلاث ليالٍ فقط من النوم المتقطع (حوالي 4 ساعات في الليلة) تكفي لإحداث تغييرات سلبية في الدم تؤثر على صحة القلب.وشملت الدراسة 16 شابًا يتمتعون بصحة جيدة، حيث أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات البروتينات الالتهابية في الدم بعد فترات قصيرة من قلة النوم.وتُنتج هذه البروتينات عادة استجابةً للتوتر أو الأمراض، ولكن استمرار ارتفاعها قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب وأمراض الشرايين التاجية واضطرابات نظم القلب.الأمر المثير للقلق هو أن هذه التغيرات ظهرت لدى المشاركين الأصحاء وبعد بضعة ليالٍ فقط من النوم غير الكافي، مما يؤكد التأثير السريع والخطير لاضطرابات النوم على العامة.وكشفت الدراسة أن قلة النوم تقلل من فوائد التمارين الرياضية، حيث ضعفت الاستجابة الطبيعية للبروتينات الصحية مثل "إنترلوكين-6" و"عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ" (BDNF)، التي تدعم صحة القلب والدماغ.ووجد الباحثون أيضًا أن توقيت سحب عينات الدم يؤثر على النتائج، إذ اختلفت مستويات البروتينات بين الصباح والمساء بشكل أكثر وضوحًا في حالات الحرمان من النوم، مما يبرز تعقيد العلاقة بين الساعة البيولوجية وعمليات الجسم الكيميائية.