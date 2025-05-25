جون سينا يهزم تروث بحركة غير قانونية

وفرض جون سيطرته سريعا على مجريات النزال بتنفيذ ضربة قوية ضد تروث، قبل أن يستعرض مجموعته المعتادة من الحركات، بما في ذلك الضربتان المتتاليتان بالكتفين، وضربة "Five Knuckle Shuffle"، إلا أن تروث لم يستسلم ورد باستخدام حركات سينا نفسها.ونفذ تروث حركة "Attitude Adjustment" كاد أن يفوز بها لولا أن سينا أفلت في اللحظات الأخيرة، ، نجح تروث في تطبيق حركة الإخضاع، لكن سينا وصل إلى الحبال وخرج من الحلبة.واستعان جون سينا بحزام البطولة ليصيب تروث، لكنه تردد عندما نظر إليه تروث مباشرة، ليسلم الحزام للحكم الذي أخرجه من الحلبة، ومع انشغال الحكم، استغل سينا الفرصة ووجه ضربة غير قانونية "تحت الحزام" لتروث، تبعها بحركة "Attitude Adjustment" أنهى بها النزال لصالحه.وكان جون سينا قد وجه ضربة مماثلة لغريمه التاريخي أورتن في عرض "باكلاش 2025 - WWE Backlash 2025" الذي جمعهما قبل أسبوعين، في مدينة ، ليحتفظ بلقب بطولة "WWE".وبعد إعلان فوزه، احتفل سينا بحزام البطولة، ووجه ضربة بالحزام لتروث قبل أن يغادر الحلبة، تاركا خصمه مستلقيا على الأرض.