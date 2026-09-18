مشروب غير تقليدي يحسن القدرات الذهنية

درس الباحثون بيانات 7967 من سكان التبت الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما، وقاموا بتقييم معدل استهلاك الشاي الزبدة التبتي، واختبروا القدرات الإدراكية للمشاركين باستخدام اختبار رافن القياسي.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون شاي الزبدة من حين لآخر أو بانتظام كانوا أقل عرضة للحصول على درجات منخفضة في الاختبارات الإدراكية مقارنة بمن لا يشربونه، وانخفضت نسبة الخطر بنسبة 21% مع الاستهلاك المتقطع للمشروب، وبنسبة 29% مع الاستهلاك المنتظم.يحضَّر الشاي التبتي بالزبدة من أوراق الشاي والزبدة والملح، وعلى الرغم من ارتفاع محتواه من الدهون والملح، فإن المشروب يحتوي على مواد مفيدة من أوراق الشاي، بما في ذلك البوليفينولات ومضادات الأكسدة التي قد تؤثر على عمل الجهاز العصبي.ويشير القائمون على الدراسة إلى أن النتائج تُظهر فقط وجود ارتباط بين تناول الشاي التبتي بالزبدة والمؤشرات الإدراكية، ولا تُثبت تأثيرا مباشرا للمشروب على عمل الدماغ.