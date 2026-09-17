لهواة التصوير.. اليكم هذا الهاتف

وحصل هاتف Honor Magic9 Pro Max على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+200+50) ميغابيكسل، فيها مستشعر TOF 3D ومستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.شاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1320/2868) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 464 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و HDR Vivid.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات MagicOS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.ودعمته Honor أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 8800 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 80 واط.