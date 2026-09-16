زحل مقابل الشمس.. تشرين الاول غني بظواهر فلكية

وأشار الخبير إلى أن "أحد أبرز الأحداث الفلكية التي سيلحظها محبو مراقبة السماء، سيكون في 4 تشرين الاول، إذ سيظهر كوكب زحل في السماء مقابل الشمس تماما، وهو أفضل وقت لرصد الكوكب وتصويره، وسيكون متاحا للرصد طوال الليل".وقال:"سيكون شهر تشرين الاول 2026 غنيا بالأحداث الفلكية المميزة.. ومن بين هذه الأحداث ذروة زخات شهب الجباريات الخريفية، والتي ستكون في 21 تشرين الاول، إذ من المتوقع أن يصل عدد الشهب المتساقطة في السماء إلى 20 شهابا في الساعة".وتنبثق شهب الجباريات أو Orionids من منطقة في السماء شمال كوكبة الجبار، وتظهر لسكان الأرض ما بين 2 تشرين الاول و7 تشرين الثاني كل سنة، وتعتبر من أجمل ظواهر تساقط الشهب الخريفية.وتميز وابل الشهب هذا بوجود شهب بيضاء سريعة إلى حد ما تترك خلفها أثرا لمسارها في السماء، وفي بعض الأحيان تظهر أيضا شهب حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء وبرتقالية.