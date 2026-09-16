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شاحنة بلا سائق تدخل الطرق الألمانية
منوعات
2026-09-16 | 11:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
45 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
دخلت شاحنة كهربائية ذاتية القيادة الطرق العامة في
ألمانيا
للمرة الأولى، في تجربة أطلقتها سلسلة متاجر "ليدل" في بلدة إدرمندِه بولاية هِسّن، قرب مدينة
كاسل
، بالتعاون مع
شركة التكنولوجيا
السويدية
"إنرايد" (Einride)، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على تقنيات القيادة الذاتية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ووفق مادة نشرتها "دويتشه فيله"، بدأت الشاحنة العمل منذ بداية الأسبوع من دون مقصورة قيادة أو سائق، وتقول "ليدل" إنها أول سلسلة متاجر غذائية في
ألمانيا
تدخل شاحنة كهربائية بلا مقصورة قيادة ومزودة بوظيفة القيادة الذاتية في التشغيل الفعلي على الطرق العامة.
وتعمل الشاحنة وفق مستوى "SAE 4"، وهو ثاني أعلى مستوى ضمن ست درجات للأتمتة، إذ يتولى النظام بشكل دائم التحكم الكامل بالمركبة ضمن نطاق تشغيل محدد مسبقًا، من دون الحاجة إلى تدخل بشري أو مراقبة مستمرة.
وبحسب التقرير، إذا رصدت المركبة خروجها عن نطاق التشغيل المسموح أو حدوث خلل، فإنها تنتقل تلقائيًا إلى وضع آمن. غير أن مستوى "SAE 4" يختلف عن المستوى الخامس، الذي يفترض قدرة المركبة على القيادة الذاتية في جميع الأماكن والظروف، إذ تقتصر الأتمتة في المستوى الرابع على مسارات أو مناطق تشغيل محددة.
وأوضحت "ليدل" أن الهيئة الاتحادية للمركبات (KBA) منحت ترخيصًا رسميًا لتشغيل النظام في إدرمندِه. وتعتمد الشاحنة على مجموعة من الحساسات والكاميرات وأنظمة التوجيه بدلًا من قمرة القيادة التقليدية، فيما تستوعب منصة تحميلها 15 منصة "يورو".
وتسير المركبة حتى ثلاث مرات يوميًا بين مركز الإدارة وتوزيع السلع في إدرمندِه وأحد الفروع القريبة، لتتولى توريد البضائع الجافة. وخلال فترة اختبار تمتد أربعة أشهر، يُتوقع أن تنقل أكثر من 3 آلاف منصة تحميل.
ونقلت "دويتشه فيله" عن الرئيس التنفيذي لشركة "إنرايد"، رؤوسبه
تشارلي
، قوله إن إجراءات الترخيص في ألمانيا من بين الأكثر صرامة عالميًا، معتبرًا أن اجتيازها يمهد الطريق أمام التوسع في استخدام التقنية.
وتأمل "ليدل"، التابعة لمجموعة "شفارتس"، أن تساعد التقنية في مواجهة تحديات لوجستية متزايدة، من بينها نقل كميات كبيرة من السلع في ظل تراجع أعداد السائقين المتاحين. وتمتلك الشركة في ألمانيا 39 مركز توزيع وأكثر من 3250 فرعًا.
ولا تعد التجربة الأولى من نوعها في أوروبا؛ إذ أجرت "إنرايد" في السويد عام 2019 تجربة لشاحنة كهربائية بلا مقصورة قيادة، بينما تشغل الشركة حاليًا نحو 250 شاحنة لصالح أكثر من 30 عميلًا في 7 دول، بحسب بياناتها.
وتشير مادة "دويتشه فيله" إلى أن المنافسة تمتد إلى شركات صينية، بينها "بوني.إيه آي" (Pony.ai)، التي تشغل مئات شاحنات المستوى الرابع في
الصين
وتسعى إلى دخول السوق الأوروبية.
وفي الجانب الاقتصادي، تتوقع دراسة لشركة "ماكينزي" أن يصل حجم الإيرادات المحتمل لنقل البضائع على الطرق بواسطة أنظمة القيادة الذاتية في أوروبا إلى ما بين 80 و120 مليار يورو بحلول عام 2035، في وقت قد تؤثر الأطر التنظيمية الأوروبية في سرعة انتشار هذه التكنولوجيا.
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