سيارة ذكية تركن نفسها بسلاسة وتعمل في حرارة تعادل نصف درجة الغليان

ويظهر في الفيديو، الذي تم تصويره في موقف سيارات مفتوح وتحت درجات حرارة مرتفعة، نموذج تجريبي يتحرك بشكل ذاتي داخل الموقف، ويحدد مكاناً متاحاً للركن، ويتجنب العوائق المحيطة به، ثم يكمل عملية الركن بالكامل بينما يبقى السائق خارج السيارة.وقد أثار هذا الاستعراض غير المعتاد نقاشاً واسعاً بين عشاق السيارات ومتابعي التكنولوجيا والمتخصصين في قطاع السيارات، مع تساؤلات حول ما إذا كانت منطقة الشرق الأوسط ستشهد قريباً وصول الجيل الجديد من تقنيات الركن الذكي والذاتي.ووفقاً للمقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السيارة داخل موقف السيارات بدقة وثبات، رغم الظروف الجوية القاسية وارتفاع درجات الحرارة الى نحو 50 مئوية.ومن دون وجود سائق ظاهر داخل السيارة، تمكنت من التحرك ذاتياً عبر الممرات الضيقة، وتعديل موقعها بدقة، ثم الرجوع بسلاسة إلى موقف شاغر، قبل أن تستقر بشكل مثالي داخل خطوط الموقف.ووصف صاحب الفيديو التجربة بأنها أشبه بـ«مشاهدة سائق محترف وغير مرئي يتحكم بالسيارة بالكامل»، فيما أشاد آلاف المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بسلاسة ودقة أداء السيارة أثناء الركن.ورغم أن هوية السيارة وشكلها الخارجي لا يزالان مموهين بشكل كبير، بدأ عشاق السيارات بتحليل أبعادها، وتصميم الإضاءة، وشكل الهيكل العام، ما دفع العديد منهم إلى الاعتقاد بأنها قد تكون إحدى سيارات عائلة OMODA & JAECOO.وازدادت هذه التكهنات بعد أن أشار متابعون للقطاع إلى تقنية Super Intelligent Valet Parking (SIVP) التي كشفت عنها OMODA & JAECOO عالمياً في وقت سابق من هذا العام.