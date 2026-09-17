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تليف الكبد لدى الشباب.. دراسة تكشف عوامل مرتبطة بالإصابة
منوعات
2026-09-17 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3 شوهد
كشفت دراسة حديثة أن نحو ربع حالات تليف الكبد المرتبطة بمرض الكبد الدهني الناتج عن خلل الأيض، التي شملتها الدراسة، ظهرت لدى أشخاص دون سن الخمسين.
وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من
جامعة كاليفورنيا
أن اجتماع عوامل وراثية واضطرابات أيضية، ولا سيما السكري من النوع الثاني والسمنة، قد يسهم في تطور المرض لدى الشباب بصورة أسرع.
واعتمدت الدراسة على بيانات نحو 2400 بالغ مصاب بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض، فيما أظهرت النتائج أن طبيعة المرض الصامتة قد تؤخر اكتشافه، إذ حصل نحو ثلث المصابين بالتليف المبكر على نتائج منخفضة في بعض اختبارات الفحص المعتادة.
وأشار الباحثون إلى أهمية إجراء تقييمات أكثر دقة، خصوصاً للشباب المصابين بالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو الذين لديهم عوامل وراثية مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالمرض. حوكمة العمل الكمركي، ويضمن دقة استيفاء مستحقات الدولة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية"
وتابع البيان، أن "إنجاز الآلية التنفيذية يأتي ضمن توجهات
وزارة المالية
لأتمتة الإجراءات الكمركية، والحد من التهرب والتلاعب، وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات".
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