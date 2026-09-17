لصحة إنجابية أفضل.. مشروبات طبيعية قد تدعم خصوبة الرجل

ومن بين الخيارات الغذائية، تشير بعض الدراسات إلى فوائد بعض العصائر الطبيعية في دعم صحة الحيوانات المنوية، إذ تعمل على زيادة عددها، وتحسين حركتها، وتقليل الإجهاد التأكسدي، فضلًا عن تعزيز الوظيفة التناسلية بشكل عام.ما العصائر التي تحسّن الخصوبة عند الرجال؟عدّد موقع Prolistem أبرز عصائر الفاكهة والخضراوات التي تزيد الخصوبة عند الرجال، موضحًا أن جميعها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن الضرورية للصحة الإنجابية.يُعد من أفضل العصائر لصحة الحيوانات المنوية نظرًا لمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، كما يُمكن أن يُحسّن بشكل ملحوظ جودة الحيوانات المنوية ومستويات هرمون التستوستيرون. لذا، يُنصح بشرب كوب من عصير الرمان الطازج غير المُحلى يوميًّا للحصول على أقصى فائدة.يُعد خيارًا ممتازًا آخر، فهو غني بالنترات التي تُحسّن تدفق الدم، وهو أمر ضروري لوظيفة الأعضاء التناسلية المثلى. ومن الجيد مزج الشمندر مع الجزر والتفاح لتحضير عصير لذيذ يعزز الخصوبة.الجزر غني بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على حركة الحيوانات المنوية، ويُنصح بتناول عصير الجزر الطازج، ويمكن مزجه مع البرتقال أو الزنجبيل، للحصول على طعم لذيذ.قد لا يبدو عصير الكرفس مثيرًا للاهتمام، لكنه غني بمركبات فعالة تعزز إنتاج الحيوانات المنوية، ويُنصح بشرب كوب من عصير الكرفس على معدة فارغة لامتصاص أفضل.الخضراوات الورقية من الأطعمة الممتازة للخصوبة، وعصيرها مصدر غني بحمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم. لذا، يفضل بتناول السبانخ والكرنب الأخضر بعد مزجهما مع الخيار والتفاح الأخضر وقليل من الليمون لتحضير مشروب منعش وغني بالعناصر الغذائية.البطيخ غني بالسيترولين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، ويُفضل تناول عصير البطيخ الطازج باردًا، خاصةً خلال الأشهر الدافئة.يُعرف التوت الأزرق بخصائصه المضادة للأكسدة المذهلة. لذا، يمكن أن يكون عصير التوت الأزرق حليفًا قويًا لخصوبة الرجل. وينصح بالبحث عن عصير التوت الأزرق العضوي غير المحلى وتناوله.إلى جانب عصائر الفواكه والخضراوات، ذكر موقع Herbal Reality أبرز المشروبات العشبية التي قد تدعم خصوبة الرجل، موضحًا أنها تحتوي على مركبات تساعد في تحسين بعض مؤشرات صحة الحيوانات المنوية.يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للأكسدة، وقد بحثت بعض الدراسات تأثيره في صحة الحيوانات المنوية، مع وجود مؤشرات على إمكانية مساعدته في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤثر في جودتها. ويمكن تناوله دافئا بإضافة شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن.يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة أيضا، خاصة مركبات الكاتيكين، التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي. وتشير بعض الأبحاث إلى ارتباط تناول الشاي بمؤشرات أفضل لجودة السائل المنوي، لذلك من الجيد تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.يُعد الجينسنغ من الأعشاب التي دُرست في سياق الصحة الإنجابية للرجل، وتشير أبحاث إلى إمكانية مساهمته في دعم بعض مؤشرات جودة الحيوانات المنوية، بفضل مركباته النشطة ومضادات الأكسدة. ويمكن تناوله في صورة شاي أو مشروب عشبي، مع ضرورة عدم الإفراط فيه، خاصة لدى من يتناولون أدوية بصورة منتظمة.