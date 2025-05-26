لزيادة مساحة التخزين على آيفون.. تطبيقات مُثبتة مُسبقًا يُمكنك حذفها

فهناك العديد من التطبيقات التي تأتي مثبتة مسبقًا على هاتف آيفون الجديد عند فتحه وتشغيله لأول مرة، وهو أمر جيد بشكل عام.ودون الحاجة إلى الذهاب إلى متجر التطبيقات وتنزيل قائمة طويلة من التطبيقات الجديدة، تُساعد التطبيقات المُثبّتة مُسبقًا المستخدمين على البدء بسرعة في استخدام الإنترنت، وتفقّد بريدهم الإلكتروني، وتشغيل الموسيقى، وتدوين الملاحظات، وغيرها.ومع ذلك، لن يستخدم كل شخص جميع هذه التطبيقات المُثبّتة مُسبقًا، وبالتالي، من خلال إلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تحتاجها بالفعل، يمكنك توفير مساحة على هاتفك وسرعة الإنترنت أيضًا، دون الحاجة إلى تحديثات التطبيقات.يشار إلى أن هذه التطبيقات موجودة على متجر التطبيقات، ويمكنك تنزيلها في حال احتجت إليها مجددًا.وتاليًا قائمة بتطبيقات آيفون المُثبّتة مُسبقًا، التي يُمكنك حذفها بأمان:الكتب: إذا كنت لا ترغب في أي كتب رقمية، يُمكنك حذف مكتبة أبل للكتب الإلكترونية من جهاز آيفون، والتي أصبحت جزءًا من نظام iOS منذ عام 2014.كومباس: إذا كنت متأكدًا من أنك لن تحتاج إليه، يمكنك إلغاء تثبيت هذا التطبيق الأقل شهرة بأمان، وتوفر هذا التطبيق على هواتف آيفون منذ عام 2009 مع نظام iOS 3.هوم: تم إطلاق تطبيق هوم في البداية لأجهزة آيفون عام 2016، ولكن يمكنك إزالته دون أي مشاكل لأن منصة أبل للمنزل الذكي هذه لم تحقق النجاح الأكبر لها.جورنال: أصبح جورنال منذ عام 2023 متاحًا على أجهزة آيفون، مما يتيح للمستخدمين توثيق ذكرياتهم يوميًا، ولكن يمكنك إزالة هذا التطبيق إذا لم يكن تدوين اليوميات مناسبًا لك، أو إذا وجدت بديلًا أفضل.المكبر: على الرغم من أنه ربما لم يُلاحظ على نظام iOS، إلا أن تطبيق المكبر كان تطبيقًا مستقلاً مُثبّتًا مسبقًا على أجهزة آيفون منذ عام 2020.القياس: أصبح هذا التطبيق مُضمنًا على هواتف آيفون مجانًا منذ إصدار iOS 12. لكن يُمكنك حذفه إذا لم تكن بحاجة لقياس أي شيء.الأخبار: يُمكنك حذف هذا التطبيق بسهولة إذا لم تكن تحصل على جرعتك من الأخبار عبر تطبيق أخبار أبل، الذي أطلق لأول مرة على نظام iOS عام 2015.التلفزيون: مند عام 2016 أتاحت أبل تطبيق Apple TV على أجهزة آيفون، ولكن إذا لم يكن لديك اشتراك في Apple TV، فيمكنك إزالة التطبيق.التذكيرات: يُمكنك إزالة التذكيرات التي كانت جزءًا من نظام iOS منذ عام 2011، إذا كنت تستخدم تطبيقًا آخر لهذا الغرض.