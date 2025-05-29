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سحب "جيلاتين" للأطفال من الأسواق يحتوي على "الحشيش" المخدر
منوعات
2025-05-29 | 13:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,381 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
سحبت شركة "هاريبو" الألمانية الشهيرة لصناعة حلويات "الجيلاتين" للأطفال أحد منتجاتها من الأسواق الهولندية بشكل عاجل بعد العثور على آثار مادة الحشيش داخل عبوات الحلوى وإصابة أطفال بوعكات صحية بعد تناولها.
وذكرت وسائل إعلام أوروبية إنه "تم اكتشاف وجود مادة القنب في عبوات من منتج (هابي كولا) وذلك عقب بلاغات من عائلات أفادت بإصابة أفرادها بأعراض مرضية مثل الدوار والشعور بالغثيان عقب تناول الحلوى".
وقال المتحدث باسم هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية، في تصريحات لمواقع هولندية: "أخذنا عينات من المنتج وبعد تحليلها تأكد احتواؤها على مادة القنب"، مؤكدا أن "التحقيقات جارية لمعرفة كيفية دخول هذه المادة إلى الحلوى".
وأضاف المتحدث: "اتصلنا فورا بشركة هاريبو، والتي بدورها أصدرت تحذيرا رسميا وسحبت المنتج من الأسواق".
وفي بيان رسمي، أكدت شركة هاريبو أن الحادث يقتصر على الأسواق الهولندية فقط، وعلى دفعة محددة من المنتج المذكور، مشددة على أن "منتجات هاريبو في الأسواق العالمية آمنة ولم تتأثر بالواقعة".
وأوضح المتحدث باسم الشركة: "سلامة المستهلكين هي أولويتنا القصوى، ونحن نأخذ هذا الحادث على محمل الجد، لذلك بادرنا بسحب المنتج المتأثر كإجراء احترازي، ونعمل عن كثب مع السلطات المختصة للمساعدة في التحقيقات ومعرفة ملابسات التلوث".
وبحسب التفاصيل الأولية، بدأت التحقيقات بعد أن أبلغت عائلة عن شعور عدد من أفرادها بتوعك عقب تناول الحلوى، ليتضح لاحقا أن ثلاث عبوات على الأقل كانت ملوثة.
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