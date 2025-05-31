شاهد بالفيديو.. نمر ضخم ينقض على سائح أثناء "سيلفي"

ويظهر الفيديو السائح وهو يجثو إلى جانب ويضع ذراعه حول ظهره استعدادا لالتقاط الصورة، قبل أن ينقض عليه الحيوان بشكل مفاجئ وطرحه أرضا بعنف وبدأ بمهاجمته، بينما تعالت صرخات الرجل المرعوب.وسارع المدرب إلى التدخل، ودخل في صراع مباشر مع النمر استمر ثوان عدة قبل أن ينجح في السيطرة عليه وإبعاد السائح.